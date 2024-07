Liječnici s Traume: 'Nije dao ostavku zbog medija, nego zbog stegovne odluke. Nije bio jedan slučaj, nego 12'

Na članak objavljen u Večernjem listu, pod naslovom „Ostavku sam dao jer mi je čast važnija od funkcije, prioritet su mi uvijek bili pacijenti“, reagirali su liječnici s Klinike za traumatologiju.

U priopćenju se naglašava da su tvrdnje u članku netočne i iskrivljuju stvarnu situaciju. Bivši predstojnik dr. Dinko Vidović dao je ostavku zbog stegovne odluke koja je proizašla iz unutarnjeg nadzora i prijava o povredi dostojanstva radnika, a ne zbog medijskih napisa. Članak ne spominje da su tvrdnje o mobbingu i seksizmu potvrđene u više od dvanaest slučajeva.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

U BROJU 21701 dnevnog liste Večernji list od 24. srpnja 2024. na stranici 6 objavljen je tekst pod naslovom „Ostavku sam dao jer mi je čast važnija od funkcije, prioritet su mi uvijek bili pacijenti“ a koji je tekst najavljen i na naslovnici istoga broja - „Dr Dinko Vidović: Ostavku sam dao jer mi je čast važnija od funkcije.“ (dalje u tekstu: Članak ).

Članak vrvi netočnim tvrdnjama kojima su u cijelosti izokrenute teze. Način opreme teksta i sadržaj istoga takvi su da ne ostavljaju dvojbe da bi grupa nezadovoljnika – potpisnika predstavke u vezi stanja na Klinici za traumatologiju, pokrenula „nevjerojatnu lavinu kleveta i dezinformacija“, pa da je bivši predstojnik dr. Vidović, zbog reputacije Klinike i vlastite časti dao ostavku, premda unutarnji nadzor nije pokazao da bi činio što protuzakonito ili suprotno internim pravilima.

U Članku je navedeno:

„unutarnji nadzor nije pokazao da bi činio što protuzakonito ili suprotno internim pravilima....kada je javna haranga prešla granice te se odrazila i na moju obitelj, odlučio sam ravnatelju KBC sestre Milosrdnice podnijeti ostavku“

Da je novinar kontaktirao Kliniku, bio bi obaviješten da je ravnatelj obavijestio podnositelje prijave da je Temeljem zaprimljenog mišljenja Povjerenstva za unutarnji nadzor donesena stegovna odluka i izrečeno upozorenje na obveze iz radnog odnosa. Dakle, nema mjesta navodima bivšeg predstojnika da bi on odluku donio tek zbog medijskih natpisa, već upravo kako je i ravnatelj potvrdio, zbog stegovne odluke koja je donesena. Smatrali smo kako je bitno da se novinar interesira kod ravnatelja u zbog sadržaja predstavke koja nije bila ad hominem već je bila adresirana na stanje na Klinici prije svega, kao i o odluci koja je donesena.

Nije sporno da je imenovani bivši predstojnik dao ostavku, ali ne zbog medijskih natpisa kako pokušava uvjeriti javnost, već zbog toga jer je donesena stegovna odluka. Informaciju o tome da je donesena stegovna odluka primili smo od ravnatelja i smatramo kako je odlučno da se čitatelji upoznaju sa time da je takva odluka ishod unutarnjeg nadzora, a koji je rezultirao stegovnom odlukom. Naime, kada unutarnji nadzor rezultira stegovnom odlukom, tvrditi da„nije pokazao da bi činio što protuzakonito ili suprotno internim pravilima“ je u najmanju ruku neistinito i nije primjereno takvim navodima davati medijski prostor.

Ovakvim uvodom u razgovor sa imenovanim, od žrtve se radi zlostavljača (jer eto potiču harangu), a od stegovno ukorenog i upozorenjem opomenutog bivšeg predstojnika žrtvu, koja zatim daje časnu ostavku.

U Članku:

Na pitanje: Je li bilo mobbinga i seksizma s vaše strane prema radnicima, bivši predstojnik odgovara:

„U Klinici je proveden postupak u povodu prijave za zaštitu dostojanstva radnika. Zapisnik o tome, prema odredbama Zakona o radu, ima karakter internog dokumenta i njegov sadržaj nije predmet javne komunikacije pa tako ni ja u medijima ne mogu govoriti o njegovu sadržaju. Ono što mogu reći kao svoj odgovor na Vaše pitanje je – ne“.

Smatramo potrebnim informirati Vaše čitatelje, kao i cijelu javnost, da je uistinu proveden postupak, i da je 12 potpisnika zaprimilo obavijest kako su po prijavi, u svih dvanaest slučajeva, utvrđeni elementi povrede dostojanstva radnika koji su navedeni u Pravilniku o radu KBC Sestre milosrdnice. Dakle, ne jednom, već dvanaest puta, odgovorne osobe KBC Sestre Milosrdnice ustanovile su povredu. I nakon toga, bivši predstojnik koji osporava nalaz unutarnjeg nadzora po kojem se donosi stegovna mjera, nonšalantno izjavljuje da mobbinga nije bilo. Osim što smo očekivali da će se suzdržati od iznošenja svojih tvrdnji u javnost, nismo se niti nadali da bi mogao tako nadmeno negirati ono što su odgovorne osobe utvrdile u čak dvanaest slučajeva.

Ispada, eto, da su svi pogriješili - i liječnici koji su potpisali predstavku, njih 18, i liječnici koji su prijavili povredu dostojanstva, njih 12, i ravnatelj koji je izrekao stegovnu mjeru i odgovorne osobe koje su rješavale pritužbe u vezi povrede dostojanstva radnika!

Naravno da tome nije tako, naravno da su utvrđenja pravilna, da su ispitivanja napravljena detaljno i studiozno te donesene stegovne odluke i upozorenja sukladno zakonskim propisima. Bivši predstojnik pokušava dezavuirati i podnositelje predstavke i prijava i odgovorne osobe KBC i ravnatelja, i ne treba mu u tome davati javnog prostora.

U Članku je navedeno:

„.. Iako su mediji cijelo vrijeme baratali podatkom da je dopis potpisa 17 kolega, moram reći da je njih troje, kada su shvatili o čemu se zapravo radi, povuklo svoj potpis.“

Da je novinar kontaktirao potpisnike predstavke, saznao bi da je od 18 potpisnika, troje liječnika povuklo svoju prijavu – jedan jer je otišao iz Klinike pa je potpis suvišan, jedan jer je skinut sa kaznenih rasporeda radom subotama što nije bilo kolegijalno, a jedna jer je ucijenjena obzirom na zdravstveno stanje što smo shvatili i nismo kolegicu ni na koji način zbog toga osudili.

Valja li pojasniti, sve potpisnike predstavke bivši predstojnik zvao je izvan radnog vremena, hvatao po hodniku, ili na druge načine pokušavao kontaktirati kako bi ih nagovarao, a ako to ne bi uspjelo kako bi im prijetio, da povuku prijave. Dakle sve potpisnike je zvao, izuzev dvojice, kada je jednom nazivao oca, a drugome zazivao punca.

U Članku je navedeno:

„.. osim toga, na dan 13. lipnja 2024. na Klinici je bilo zaposleno 35 liječnika, a već 17.06.2024. taj je broj dosegnuo 36, pa nikako ne možemo reći da je dopis potpisala većina kolektiva“

Da je novinar kontaktirao potpisnike predstavke ili Kliniku, saznao bi da je na istoj zaposleno ravno 26 specijalista, 4 starija specijalizanta (pred ispitom), i 5 mlađih specijalizanata koji rade po nekoliko mjeseci i još uvijek su na probnom roku. Dakle, osim bivšeg predstojnika, kada se ne računaju tek zaposleni specijalizanti, riječ je o 29 liječnika, od kojih se njih 18 potpisalo na predstavku, a što je 62 % ukupnog kolektiva. U zemlji i društvu koje je zahvaćeno konformizmom, u struci u kojoj se zamjeranje izbjegava na svaki način, u specijalizaciji u kojoj postoji izniman interes i prostor za rad u svim sredinama, potpis tolikog broja liječnika, znak je da je postupanje bivšeg predstojnika i stanje na Klinici alarmantno. Umjesto da se zamisli o razlozima svakog pod potpisnika, da preispita način rada, bivši predstojnik pokušava javnost uvjeriti u vlastitu premoć!

Mlađe kolege nismo niti pitali prema su ponudili, jer ih nismo htjeli izložiti pritiscima koju su uslijedili nakon toga. Neki kolege, izvan potpisanih, su pružili potporu, ali zamorili da se ne potpisuju „osim ako neće biti nužno“ jer nisu htjeli biti izloženi pritiscima. Dakle, kolektiv, kojega je Dr Vidović bio dio kroz 7 godina, sa izrazitom većinom, potpisao se na predstavku, i to najbolje govori o njegovu radu.

U Članku je navedeno:

„Na mjesto predstojnika Klinike za traumatologiju došao sam 2022. godine i pritom sam zatekao niz nepravilnosti koje su ometale njezino svakodnevno funkcioniranje. Iskreno me i vrlo neugodno iznenadio izostanak radne discipline u određenih kolega.“

Da je novinar kontaktirao Kliniku, bio bi obaviješten da je isti radio već 5 (pet) godina na predmetnoj Klinici pa kada priča da bi tek nakon pet godina bio vrlo neugodno iznenađen postupanjem kolega, jasno je da to ne može biti istina. Vrlo je dobro znao kako funkcionira Klinika, i nitko ne vjeruje da bi se bilo tko u nekom radnom kolektivu sa time mogao iznenaditi.

Iznenađeni su ostali jedino njegovi dojučerašnji kolege sa njegovim postupanjem na mjestu predstojnika Klinike.

U Članku je navedeno:

„Gotovo nitko od kolega nije dolazio na indikacijske kolegije, na kojima se definira operacijski program i planiraju operacijski zahvati pojedinih pacijenata. Nisu im nazočili čak ni operateri koji su te iste pacijente trebali operirati!

Zapanjila me i činjenica da su određeni kolege prema vlastitom nahođenju zatvarali ambulante za naručivanje pacijenata bez konzultacija s pročelnikom Poliklinike ili predstojnikom, zatim prijavljivanje pacijenata za operacijski program u ambulantni dan, tako da su pacijenti čekali na jednom ili drugom radilištu – ili u ambulanti ili u operacijskoj sali.“

Ovaj dio ostavlja bez daha jer u biti sve, ne samo potpisnike, deklarira kao neradnike. Sve je te kolegije bivši predstojnik pohodio kao dio radnog kolektiva kroz 5 godina, te kao i svi kolege, dolazio kada je bio slobodan doći.

Obzirom na karakter specijalizacije, koji onemogućuje planiranje radnog vremena kao neke druge specijalizacije, jer ima puno hitnih i neodgodivih zahvata, uvijek se poštivalo pravilo da dolazi netko iz Zavoda. Naime, kirurzi na našoj Klinici nerijetko ostaju satima dulje od radnog vremena jer se operacija oduljila, jer je zahvat neodgodiv, jer je život ugrožen. Nerijetko su zahvati bili i za vrijeme navedenih kolegija, pa je po praksi uvijek bilo odlučno da dolazi netko iz Zavoda.

Po predstojniku, sada već bivšem, održavani kolegiji pretvorili su se u poligon za demonstraciju moći kada su do tada stručne odluke zamijenile autoritarne odluke bivšeg predstojnika, neinformirano donesene odluke o načinu izvođenja operativnih zahvata, zabrani jednih i nametanju drugih rješenja, posebno u domeni endoproteza. I tako je to trajalo dvije godine, sve dok liječnicima nije dosadilo!

Činjenica koja je zapanjila bivšeg predstojnika - da su određeni kolege prema vlastitom nahođenju zatvarali ambulante za naručivanje pacijenata bez konzultacija s pročelnikom Poliklinike ili predstojnikom, nije moguća, jer to radi informatičar po njihovom odobrenju!

U Članku je navedeno:

Liječničko zanimanje nije samo profesija, već poziv. Svi mi koji smo taj poziv odabrali, prihvaćamo i sve njegove datosti, kao što je noćni rad, pripravnost i dežurstva jer, kao što znate, ljudi se razbolijevaju, ozljeđuju i pate i izvan uobičajenog radnog vremena od 8 do 16 i trebaju našu pomoć. Mi smo jedna od profesija koja odlaskom s radnog mjesta, ne završava svoj radni dan, budući da duboko promišljamo i suosjećamo s ljudskim sudbinama koje su nam često dane u ruke. Točno je da sam kao predstojnik Klinike bio zadužen za raspored dežurstava, ali raspored je transparentan i dostupan svima na Klinici, a ja sam se, prilikom njegove pripreme, itekako vodio odredbama iz Kolektivnog ugovora.“

Ovakav lijep uvod, međutim, skriva golu činjenicu kojoj je svjedočio cijelo kolegij i koji ga je dijelom i ujedinio u namjeri da se izbori protiv takve prakse – trudnicu i rodilju te kolegu koji je bio bolestan, bivši predstojnik je po kazni, jer su se pozvali na svoja prava koja im pripadaju po kolektivnom ugovoru (da ne rade dežurstva), rasporedio na besmisleni rad subotama. Takav je rad potpuno bespotreban i besmislen, određen sa jedinim, a nedozvoljenim, ciljem ustanovljen „rad u dane tjednog odmora“, kako se naziva rad vikendima.

Subotama se, naime, prijavljuje manji broj pacijenata nego li radnim danima, pa nema nikakve potrebe za dodatnim radom. Kada se određuje proizvoljno, prema kriterijima koji nisu objektivni (jedna subota do 16, jedna subota do 12, neke subote neradne), tada je jasno da je to još jedna demonstracija moći kojoj nije mjesto u radnom odnosu niti u Klinici za traumatologiju.

Osim što je Kliniku i proračun koštao nepotrebnih sredstava, što je kolege izvrgnuo podsmjehu jednih i suosjećanju drugih (potpisnika predstavke), takav je rad pokazao da je riječ o osobi kojoj nije mjestu na mjestu predstojnika, pa ostaje upitno da li takav nedostatak empatije prema slabijima i potrebitijima nekoga diskvalificira da se bavi tim pozivom kako ga naziva bivši predstojnik!

Ovome slijedi još neistina, primjerice nabrajanje projekata koji su započeli davno prije imenovanja bivšeg predstojnika, i koji se po naravi nisu mogli dovršiti u dvije godine, primjerice samohvalom sa nastavnim programom kada je u mandatu predstojnika otišlo čak 6 (šest) izvrsnih kirurga, sa nastavnim zvanjima, primjerice istaknutom brigom za pacijente kada se stječe dojam da je bivšem predstojniku jedino bitan broj ugrađenih endoproteza, kada se spajaju hitne i specijalističke ambulante pa su čekaonice prepune pacijenata, kada nabavljeni klima uređaji nisu do danas ugrađeni..., stoji u priopćenju.

