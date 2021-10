Libanon u mraku nakon nestanka električne energije, tako će biti još nekoliko dana

Libanon je ostao bez električne energije nakon što su dvije najveće elektrane ugašene zbog nestašice goriva.

- Libanonska elektroenergetska mreža potpuno je prestala s radom - kazao je vladin dužnosnik za Reuters te dodao kako vjerojatno neće raditi još nekoliko dana.

Lebanon has been thrown into darkness due to a lack of power CLICK TO READ MORE >>> https://t.co/u61YJpI9PY #Lebanon #LebanonElectricity pic.twitter.com/sOZj4CgMgd

Država će pokušati iskoristiti vojnu pričuvu goriva za privremeno pokretanje elektrana, no dužnosnik ne smatra da će se to dogoditi u skorije vrijeme.

🚨 - BREAKING NEWS:



Their is a Total blackout in Lebanon after 2 of the country's biggest power stations shut down due to fuel shortages.



The blackout in Lebanon (population 6 million) is expected to last for several days, the government source told Reuters. pic.twitter.com/6RIevSSI3g