Leti i Rajko? 'Neke je bolje nemati u stranci'

Nakon što je Predsjedništvo SDP-a zbog loših izbornih rezultata predložilo raspuštanje zagrebačke i slavonskobrodske organizacije te stranačkih tijela međimurskog SDP-a, oglasio se i predsjednik SDP-a Peđa Grbin. Na konferenciji za medije kazao je kako je nekada potrebno donositi teške odluke da bi SDP bio jak, a posebno se osvrnuo na raspuštanje najveće organizacije, one zagrebačke. Poručio je da se odluka o raspuštanju Zagreba ne odnosi na članice i članove, nego na probleme s kojima se organizacija nosi dugi niz godina i na one koji su SDP smatrali servisom za zapošljavanje što, dodao je, SDP to nije i neće biti.

Pa što ako su zastupnici

O konkretnim imenima nije želio razgovarati, no kazao je da raspuštanjem organizacije nitko ne prestaje biti član SDP-a, ali i da protokom roka od 45 dana, nakon obavljenih razgovora, neki više neće biti članovi SDP-a. Svi naši izvori iz SDP-a s kojima smo jučer razgovarali drže da bi se broj članova u zagrebačkom SDP-u mogao drastično smanjiti. Prema procjenama, od gotovo 4500 članova, koliko ih je u Zagrebu “na papiru”, moglo bi naknadno biti učlanjeno svega njih tisuću. Ako i toliko.

A među onima koji bi mogli ostati bez članske iskaznice SDP-a mogao bi se naći i dobar dio do sada viđenijih SDP-ovaca, redom pripadnika struje Davora Bernardića, koje se drži remetilačkim faktorom. Samog Bernardića, bivšeg šefa stranke, kažu naši izvori, Grbin nema nijedan razlog izbaciti iz stranke, ali mnogi nisu uvjereni da će isto vrijediti i za neke njegove suradnike poput bivšeg glavnog tajnika stranke Nikše Vukasa, a možda i bivšeg potpredsjednika stranke Rajka Ostojića.

– Pa što ako su i saborski zastupnici? I što bi to značilo da će se smanjiti i Klub zastupnika SDP-a? Kakve to ima veze. Neke ljude bolje je nemati u stranci – kaže jedan SDP-ovac blizak Grbinu.

Inače je generalni stav viđenijih članova koji podržavaju Grbina da se raspuštanje u Zagrebu, ali i Slavonskom Brodu trebalo dogoditi i ranije. O tome se i razmišljalo jesenas, ali se odustalo jer je bilo prerizično raditi tako drastične poteze pred lokalne izbore.

– Sada je članstvo zrelo za raspuštanje, koliko god to ružno zvuči. Zagrebačka organizacija uništena je pod palicom Davora Bernardića i njegovih. Marginalizirali su dobar dio korektnih ljudi. To se više ne može tolerirati – kaže jedan zagrebački SDP-ovac.

Ne krije i da se takav potez radi i između ostalog što idu unutarstranački izbori u SDP-u i što postoji opravdan strah da bi “bernardićevci” ponovno mogli okupiti sve te članove oko sebe i dobiti opet svog šefa zagrebačke organizacije, a što je pozicija za koju je, špekuliralo se ranije, navodno zainteresiran Rajko Ostojić koji se nakon lokalnih izbora vratio u saborske klupe.

Maras protiv raspuštanja

Inače, Glavni odbor odluke o raspuštanju u subotu mora i potvrditi, a kako doznajemo, Grbin je za to već osigurao potrebnu većinu i ne očekuje veće probleme. Za raspuštanja će mu glasati i članovi Glavnog odbora iz Splita iako je i tema njihova raspuštanja, na traženje Ranka Ostojića, bila na dnevnom redu sjednice Predsjedništva, no to na kraju nije prošlo. Nema sumnje da će na Glavnom odboru biti žestoke rasprave. Jasno je to iz jučerašnjeg istupa i bivšeg predsjednika stranke Davora Bernardića.

– SDP su vrijednosti i ljudi. Bez ljudi ništa nema smisla. Sve što imam reći ću na Glavnom odboru u subotu – poručio je za Večernji list Bernardić.

Protiv raspuštanja bit će i šef zagrebačkog SDP-a Gordan Maras koji je kazao da mu je žao što se na takav način kažnjavaju članovi i da oni koji su napravili štetu SDP-u trebaju imati ime i prezime i onda o tome treba razgovarati.

