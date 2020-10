Leinert: Oporbu ujedinili skori lokalni izbori

Zanimljiv je saborski tjedan za nama. Iako se u nekim oporbenim strankama sami sa sobom ništa ne mogu dogovoriti, kada su posrijedi vladajući, onda se ipak zbijaju redovi pa se tako u proteklih nekoliko dana moglo vidjeti ono što se rijetko događa – da cijela oporba ujedinjeno udara po njima.

U tri dana – tri udara

U samo tri dana – tri udara. Najprije je u utorak svih osam oporbenih zastupničkih klubova, potaknuto aferom vezanom za Janaf te famozni “klub” i silne milijune Dragana Kovačevića, objelodanilo zahtjev za osnivanje istražnog povjerenstva koje bi trebalo naći odgovore na mnoga pitanja koja su ujedinjena u ono glavno – zašto se nigdje i nikome u sustavu na vrijeme nije “upalila crvena lampica”! Ili, ako jest, je li netko lampicu ugasio, tko, i zašto? Onda su u četvrtak, gotovo istodobno, izvedena nova dva udara. Stranka Fokus dala je premijeru 24-satni rok za smjenu Tomislava Ćorića najavljujući odmah i moguće skupljanje oporbenih potpisa za pokretanje Ćorićeva opoziva. A klub Domovinskog pokreta oglasio je interpelaciju o radu Vlade zbog “grijeha” zvanog vjetroelektrana Krš-Pađene, što je također naišlo na podršku ostatka oporbe.

– Sve mi to nalikuje na uvod u lokalne izbore, s naglaskom na izbor gradonačelnika Zagreba. Očito su u oporbi shvatili da, ako se ne budu monolitno postavili, onda ni od tog cilja neće biti ništa – kazala nam je politologinja Smiljana Leinert Novosel. Politolog Višeslav Raos najprije je pak podsjetio kako je i u prošlom sazivu Sabora Plenkovićeva Vlada imala oporbu za vratom jer je bilo određene suradnje među oporbenim strankama pa je tada bilo i najviše slučajeva da je oporba pokretala interpelacije i pitanja povjerenja cijeloj Vladi ili nekome od ministara. No, tadašnja je Vlada sve to preživjela jer je imala većinu. – Tako da ni ovo što se sad događa ne znači da će Vlada pasti. Oporba se sad zaista usuglasila o istražnom povjerenstvu jer ono oko čega se sve oporbene stranke mogu složiti, kada je posrijedi HDZ, to je – korupcija. I zato cijela oporba sad smatra da je ovo odlična prilika da se te stvari raščiste.

Nije čudno što HDZ rukama i nogama pokušava spriječiti osnivanje tog povjerenstva jer zna da bi se otvaranjem pitanja o Janafu, otvorila i mnoga druga pitanja vezana za korupciju, što njima nimalo ne odgovara – rekao je Raos odmah navodeći do kada bi mogla trajati sadašnja oporbena sloga, da ne kažemo idila, protiv HDZ-a.

Stare teme – stare podjele

– Čim se pojave neke druge teme, SDP i Domovinski pokret neće sjedati za isti stol. Recimo, kada na red dođe novi zakon o regulaciji prekida trudnoće, opet će među njima biti oštrih podjela. Ili, kad se opet bude raspravljao zakon o školstvu, kada u pitanje dođu zdravstveni i građanski odgoj, sva će ova današnja sloga nestati – objašnjava Raos i nastavlja: – Ne očekujem ništa ni od interpelacije jer je Ćorić i u prijašnjoj Vladi bio na udaru i ništa mu se nije dogodilo. Plenković će se njega odreći jedino ako bude stjeran u kut. No, dok god Plenković smatra da to nije tako, on će Ćorića držati unatoč prozivkama iz oporbe. Ipak, Raos upozorava na nešto drugo: – Veselim se što zastupnici primjećuju važnost različitih instrumenata koji su im na raspolaganju u Saboru, što znači da Sabor sad zaista postaje sve bitniji i snažniji instrument kontrole Vlade. I u saborskim odborima oporbene stranke mogu pokrenuti pitanje rada Vlade pa treba osnažiti rad i utjecaj odbora. Ozbiljan je rad u odborima i to bi stalno trebalo naglašavati.