Lavrov: Vučić i Putin se čuju telefonom i usklađuju korake, odlikovali i Vulina

Srbijanski ministar unutarnjih poslova Aleksandar Vulin poručio je u ponedjeljak u Moskvi da "Srbija koju vodi Aleksandar Vučić ne zaboravlja ne stoljetno bratstvo", te da je jedina zemlja u Europi koja "nije postala dio antiruske histerije", a ruska strana naglasila je dalju potporu Srbiji za Kosovo.

Aleksandar Vulin sastao se u ruskoj prijestolnici sa šefom diplomacije Sergejom Lavrovom, te više visokih dužnosnika. Sastanci su održani u jeku ruske invazije na Ukrajinu započete u veljači i pojačane diplomatske izolacije Kremlja, ali i pokušaja međunarodne zajednice da u partnerstvu Europske unije i SAD-a približe Beograd i Prištinu u dijalogu o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa.

Beograd je podržao tri rezolucije u Ujedinjenim narodima kojima se osuđuje invazija Rusije na Ukrajinu, ali se nije pridružio sankcijama međunarodne zajednice Rusiji, naglašavajući tradicionalno prijateljstvo dviju država i naroda.

U današnjem priopćenju MUP navodi Vulinovu ocjenu da je Lavrov "iskreni prijatelj Srbije i srpskog naroda", uz izraze zahvalnosti Rusiji zbog dosljednog poštivanja suvereniteta i integriteta Srbije i nepriznavanja nezavisnosti Kosova.

Lavrov je, prema priopćenju, poručio da će Rusija nastaviti potporu Srbiji u očuvanju teritorijalne cjelovitosti u pogledu Kosova, čiju nezavisnost Kremlj ne priznaje.

Foto: Valery Sharifulin/NEWSCOM BELGRADE, SERBIA - JUNE 18, 2020: Serbia's Defence Minister Aleksandar Vulin attends a ceremony to welcome Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov at the Belgrade City Museum. Valery Sharifulin/TASS Photo via Newscom Newscom/PIXSELL

Ruska strana priopćila je da se razgovaralo "o pitanjima bilateralne i regionalne suradnje", te da je konstatirana "uzajamna usmjerenost na dalje unapređenje rusko-srpskog strateškog partnerstva i blisku koordinaciju napora na jačanju stabilnosti i sigurnosti na Balkanu“.

Vulin je istakao da "Srbija nikada neće zaboraviti pomoć Rusije i ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je na poziv predsjednika Vučića 2015. spriječio donošenje britanske rezolucije u Ujedinjenim narodima (o Srebrenici) po kojoj bi Srbi bili proglašeni genocidnim narodom", navedeno je u priopćenju.

Naglasivši da je Srbija "samostalna i nezavisna država koja sama bira svoje prijatelje", Vulin je istaknuo žaljenje što je Lavrovu u lipnju ove godine onemogućen posjet Beogradu, ocijenivši da su tom zabranom "prekršeni i pogaženi svi principi međunarodnog prava".

Prilikom susreta s ministrom unutarnjih poslova Srbije Aleksandrom Vulinom, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da se dijalog Srbije i Rusije postepeno razvija na svim razinama bez obzora na složenu međunarodnu situaciju. Dodao je da se predsjednici Aleksandar Vučić i Vladimir Putin čuju telefonom, "uspoređuju svoje pozicije, usklađuju naše dalje korake".

Vulin se danas sastao i s čelnikom RosTeha, državne korporacije za pomoć razvoju, proizvodnji i izvozu proizvoda napredne tehnologije i glavnim direktorom državne agencije za izvoz i uvoz proizvoda vezanih uz obrambenu tehnologiju Rosoboroneksport. Vulin se sastao i sa zamjenikom ministra obrane Rusije Aleksandrom Fominom i istaknuo da je "Srbija vojno neutralna zemlja koja vodi samostalnu politiku", te da je suradnja dviju država "u području sigurnosti na visokoj razini".



Ruski ministar obrane Sergej Šojgu odlikovao je Vulina ordenom za zasluge u unaprjeđenju suradnje Srbije i Rusije u oblasti odbrane, navodi se u priopćenju MUP-a.

>> VIDEO: Uoči ukrajinskog Dana neovisnosti u centru Kijeva izložena uništena ruska ratna vozila