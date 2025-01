Lagali da imaju iskustva kako bi dobili posao na projektu vrijednom 94,5 milijuna eura

Četiri osobe optužene su zbog prijevare povezane s projektom projektiranja i izgradnje signalnih i telekomunikacijskih sustava na bugarskoj željezničkoj mreži, a optužnicu je protiv njih podigao Ured europskog javnog tužitelja (EPPO). Riječ je o projektu koji je vrijedan 94,5 milijuna eura, koji je financiran sredstvima EU te koji se odnosi na željezničku dionicu između Plovdiva i Burgasa. Ugovor za izvođenje projekta dobio je konzorcij od četiri tvrtke, a sada su dvojica direktor talijanske tvrtke, direktor bugarske tvrtke i direktor Nacionalnog poduzeća Željeznička infrastruktura optuženi zbog prijevare u javnoj nabavi.

Nakon što su optuženi, trojici njih je umjesto istražnog zatvora određena jamčevina od 50.000 eura, četvrtom je određena jamčevina od 5000 eura, a menadžeru bugarske tvrtke je zabranjeno napuštanje Bugarske. Istragom je utvrđeno da su pravni zastupnici tvrtke koje su činili konzorciji dostavili lažne podatke NK Željezničkoj infrastrukturi, kako bi nezakonito došli do EU sredstava. Konkretnije, izjavili su da je jedna od kompanija imala prethodno iskustvo u Globalnim sustavima mobilne komunikacije na željeznici (GSM-R), a tvrdili su i da imaju znanja i o budućem željezničkom mobilnom komunikacijskom sustavu (FRMCSI). Zbog tih tvrdnji su i pobijedili na natječaju, da bi na koncu bilo utvrđeno da niti jedno od četiri poduzeća iz konzorcija nije imalo potreba iskustva za dobivanje tog ugovora.

Nakon što su dobili taj projekt, bivši i direktor NK Željezničke infrastrukture je potpisao ugovor i odobrio im isplate, no EPPO tvrdi da je to učinio iako je znao da su informacije koje mu je konzorcij dostavio neistinite. Konzorcij je dostavio i izjavu u kojoj je jamčio i da će sami izvesti sve radove koje su navedene u ugovoru, odnosno da neće angažirati podizvođača. No, kasnije su sklopili ugovor s austrijskim podizvođačem koji ima iskustva u traženim radovima, a riječ je podizvođaču koji je već ranije isključen iz postupka javne nabave, zbog neispunjavanja tehničkih uvjeta.

