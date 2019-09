ZDRAVSTVENA REFORMA

Kujundžić: Vlada povećala plaće u zdravstvu za 18 posto

"Za razumjeti je ljude da im je to malo i da očekuju više, no hrvatska je realnost uistinu da više ne možemo, moramo imati novce i za sve drugo, u ovome trenutku to je maksimum koji je ova Vlada mogla dati", kaže Kujundžić.