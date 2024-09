Krvavi nosovi i probušeni bubnjići: Zbog problema s pritiskom zrakoplov morao hitno sletjeti

Let Delta Airlinesa od Salt Lake Cityja do Portlanda naglo je prekinut u nedjelju ujutro kada je više putnika prijavilo jako krvarenje iz nosa i ušiju. Do incidenta je došlo zbog problema s pritiskom u zrakoplovu, a na sreću, nitko nije ozbiljno ozlijeđen. U pisanoj izjavi Delta je priznala da je došlo do problema s pritiskom u avionu Boeing 737-900, no nisu specificirali što je prouzročilo taj problem.

Caryn Allen kazala je da su putnici shvatili da se nešto događa ubrzo nakon polijetanja. "Pogledala sam u supruga, držao se za uši s obje ruke i nagnuo naprijed", kazala je za KSL vijesti. Supružnici su zatim primijetili da i drugima oko njih nije dobro. "U redu iza mene na drugoj strani sjedio je gospodin s vrlo krvavim nosom, ljudi su mu pokušavali pomoći", prisjetila se.

Delta Airlines said 10 people were evaluated or treated by paramedics after a flight experienced a pressurization error Sunday. Passengers spoke with KSL TV about their symptoms, including bloody noses and bleeding ears.



READ THE LATEST: https://t.co/BtQUjFIxOz pic.twitter.com/RojTWZ3Rjb — KSL 5 TV (@KSL5TV) September 17, 2024

Putnica Jaci Purser prijavila je osjećaj kao da ju je netko ubo nožem. "Zgrabila sam se za uho i, kada sam odmaknula ruku, bila je krvava", opisala je. Putnici su ubrzo osjetili da se zrakoplov spustio, a kada su pogledali kroz prozor, shvatili su da kruže oko jezera. Nakon nekog vremena, pilot je objavio da će se vratiti u zračnu luku iz koje su krenuli, no nije rekao zašto.

Umirovljena pilotkinja Valerie Walker kazala je da moderni avioni automatski kontroliraju pritisak, a piloti nadgledaju sustav kako bi se osigurali da radi ono što bi trebao. I sama se jednom našla u sličnoj situaciji za vrijeme leta. "U tom slučaju polagano spustimo zrakoplov na oko 3000 metara kako bismo održali pritisak u kabini", objasnila je, dodajući da piloti nastoje dijagnosticirati problem dok su u zraku kako bi izbjegli povratak u zračnu luku.

Avion je sletio u 8:30, a putnike su dočekali službenici hitne službe. Put do bolnice platio im je avioprijevoznik, kazala je Purser, kojoj je dijagnosticirano puknuće bubnjića. Putnici navode da su dobro zbrinuti, no da su im mogli jasnije reći što se događa. Delta se u međuvremenu ispričala za incident na letu 15. rujna. Prema njihovim navodima, 10 osoba zatražilo je liječničku pomoć. Dodali su da je zrakoplov vraćen u službu 16. rujna.

