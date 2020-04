Poznati splitski epidemiolog se oglasio o žarištu virusa u Domu: 'Sustav je zakazao'

Redakciji Večernjeg lista stiglo je još jedno priopćenje kojim struka brani glavnu medicinsku sestru Zdravku Đapić iz splitskog Doma za starije i nemoćne.

Priopćenje potpisuje dr. Mladen Smoljanović, splitski epidemiolog s više od 30 godina iskustva, bivši ravnatelj NZJZ Splitsko-dalmatinske županije te umirovljeni profesor s Katedre za javno zdravstvo na Medicinskom fakultetu u Splitu.

"Svih ovih dana iz medija pratim što se događa u Splitu ali i Domu za starije i nemoćne po pitanju virusa COVID-19. Jako mi je žao što najodgovorniji pojedinci među nama olako tvrde kako je sve bilo očekivano. Da se odmah razumijemo, nije tako trebalo biti. Međutim, najviše mi je žao kako se neopravdano i neutemeljeno napada cijelu zdravstvenu struku. Također boli i činjenica kako se magistru sestrinstva, Zdravku Đapić, proziva po određenim medijima bez ikakve argumentacije te se tako pokušava narušiti njezina stručnost. Njezin rad mi je itekako poznat i to najviše na području provedbe mjera preventivne protuepidemijske zaštite.

Kad sam već spomenuo takve mjera onda treba i naglasiti kako od njih nema koristi kad 'požar izbije'. Naime, one služe tome da do požara uopće ne dođe, a to se u slučaju splitskog Doma nije dogodilo. Sasvim je bespotrebno u ovim trenucima polemizirati tko je koga zvao. No, ako bih kao bivši profesor Medicinskog fakulteta i bivši ravnatelj NZJZ Splitsko-dalmatinske županije trebao izreći svoj stav, onda bih rekao da su epidemiolozi trebali zvati Dom. Ne samo zvati, već fizički doći u Dom već u prvim danima izbijanja epidemije - najkasnije u veljači. Trebali su educirati osoblje, održati instrukcije i dogovoriti načine suradnje i komuniciranja. To je bilo od izuzetne važnosti pošto apsolutno svi u zdravstvenom sustavu trebaju znati da su starački domovi ustanove s daleko naugroženijom ljudskom populacijom. To su epidemiološki uzusi koji nikako ne smiju biti sekundarni u odnosu na ad hoc donesena birokratska pravila.

Jednako tako splitski Dom su trebali kontaktirati nadležni ljudi iz Centra za gerontologiju NZJZ, a sve zbog važnosti zaštite korisnika Doma. Oni su se trebali preventivno postaviti, a ne čekati telefonski poziv od medicinskih sestara, njegovatelja i ostalih djelatnika Doma. U tom smislu želim kazati kako nacionalni Stožer civilne zaštite radi dobar posao. Riječ je o stručnim ljudima, a posebno bih istaknuo doprinos gospodina Krunoslava Capaka, dvostrukog specijalizanta širokog znanja. Međutim, očito je da s obzirom na broj testiranih i zaraženih u Splitsko-dalmatinskoj županiji nešto ne funkcionira.

Na kraju želim naglasiti kako je Zdravka Đapić iznimno cijenjena u svom području i o njoj se mogu čuti samo riječi hvale. Ona nipošto nije kriva za proboj koronavirusa u Domu. Svim djelatnicima Doma za starije i nemoćne poručujem: Glavu gore, vi radite najbolje što možete!", napisao je dr. Mladen Smoljanović.

Podsjetimo, medicinskoj sestri Đapić u subotu su podršku s imenima i prezimena izrazili djelatnici doma, a o tome više možete pročitati ovdje.

Inače, riječ je o zdravstvenoj djelatnici iz spomenutog Doma koja je epidemiologe zbog sumnje prisutnosti koronavirusa kontaktirala još 29. ožujka, no nije naišla na dovoljno razumijevanja, a kasnije ju je ravnateljica NZJZ u Splitu, Željka Karin, javno prozvala i optužila za laži. Intervju u kojem je Zdravka Đapić iznijela svoju stranu priče možete pročitti ovdje.