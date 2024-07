Pakao na plus 40! Od srijede najviši stupanj upozorenja, najgore će biti u tri regije

Barem djelomice sunčano i vruće. Poslijepodne su uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu od sredine dana sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 30 i 35 °C, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za ovaj ponedjeljak, dok Hrvatsku očekuje novi toplinski val.

Zbog visokih temperatura na Jadranu je danas proglašen i žuti meteoalarm. Dok se na sjevernom Jadranu očekuje minimalna temperatura od čak 22°C, na jugu bi maksimalci tijekom dana mogli premašiti i 34°C. Još gora situacija očekuje se u utorak, kada će cijela Hrvatska biti pod meteoalarmima zbog visokih temperatura. Zbog još većih vrućina u unutrašnjosti će na snazi biti žuto upozorenje, a na Jadranu i narančasto.

Foto: DHMZ

''Pretežno sunčano te i dalje vruće. Uz umjeren i jak razvoj oblaka poslijepodne lokalno pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i zapadni, uz obalu jugozapadni, na sjevernom dijelu i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu od 22 do 27, a najviša većinom između 31 i 36 °C'', najavljuje DHMZ za utorak.

Međutim, prognostičari DHMZ-a za HRT su najavili kako se vrhunac toplinskog vala očekuje od srijede. Atmosfera će biti posve stabilna, najavio je meteorolog Dragoslav Dragojlović, a lokalni pljuskovi očekuju se ponegdje na kopnu u utorak i srijedu.

- Na Jadranu idućih dana obilje sunčana vremena. Uz visoku dnevnu temperaturu zraka, i noći će biti tople, pa će i ondje biti upozorenje na toplinski val, u utorak narančasto, a od srijede crveno, prognozirao je, a na to upozoravaju i prognostičari N1 televizije. Kažu kako će od srijede na snazi biti najviši, crveni stupanj upozorenja na vrućinu za riječku, splitsku i dubrovačku regiju. Dodaju kako će temperature lokalno rasti i do 40 stupnjeva u nastavku tjedna.

