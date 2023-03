Kreće tromjesečni pilot projekt preventivnih pregleda: Poznato u kojim županijama će se provoditi

Od travnja će oko tisuću osoba starijih od 40 godina, a koje nisu bile kod svog obiteljskog liječnika u posljednje dvije godine, dobiti poziv da se jave na preventivni sistematski pregled. Po pozivu se mogu javiti u zavod za javno zdravstvo svoje županije kako bi dogovorili termin pregleda, koji će biti kod obiteljskog doktora ili na punktu u domu zdravlja.

Riječ je o pilot projekt preventivnih zdravstvenih pregleda koji kreće u Osječko-baranjskoj, Sisačko-moslavačkoj, Međimurskoj, Primorsko-goranskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji i trajat će do srpnja.

Pregledi će obuhvaćati mjerenja (visina, težina, BMI, struk, bokovi, pregled srca i pluća, trbuha i ekstremiteta), mjerenje glukoze u krvi, kod onih kojima je utvrđen povišen GUK i mjerenje HB1C – marker kretanja GUK-a u godinu dana. Nadalje, svima će se raditi lipidogram koji ukazuje na kardiovaskularni rizik, muškarcima tumorski marker karcinoma prostate (PSA). Još se razmatra da li mjeriti EKG svima ili samo onima s odstupanjima u krvnom tlaku i sl...

Starijima od 65 mjerit će se gustoća kostiju (denzitometrija), a svima bi se trebao kontrolirati vid i sluh, zadovolje li se organizacijski uvjeti. Žene između 50 i 69 godina uputit će se na mamografiju ako se do tada nisu odazvale na Nacionalni preventivni program ranog otkrivanja raka dojke, a muškarce od 50 do 74 uputit će na hemokult test ako se prethodno nisu odazvali na Nacionalni preventivni program radnog otkrivanja raka debelog crijeva. Ako za nekog u dobi od 50 do 75 godina postoji rizik od raka pluća, uputit će ga na LDCT u slučaju da se nije odazvao na Nacionalni program za rano otkrivanje raka pluća. Za starije od 65 predviđen je panel gerastenije. Otkriju li se kod bilo koga neka odstupanja, dobit će uputicu za dalje.

- Pilot projekt trajat će do srpnja, u rujnu će se evaluirati, a u listopadu će se program uspostaviti na nacionanoj razini. Nismo htjeli insztant rješenja nego probnim rokom vidjeti treba li možda nešto mijenjati. Ovo je prvi od novih preventivnih pravaca prema mogućnosti ostvarenja najviše moguće razine zdravlja – kazao je ministar Vili Beroš. Sudjelovanje u pilot projektu je dobrovoljno i za liječnike i za osiguranike, obavljat će se u prekovremenom radu koji će liječnicima biti plaćen.

