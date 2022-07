Kralo se i prije HDZ-a, SDP-a... Kultura uzimanja je ukorijenjena

Statistički gledano, upiranje prstima u HDZ kao glavnog društvenog kradljivca u Hrvatskoj ima brojčanog opravdanja. No, istina nije tako jednostavna. Jer kada bi HDZ-ovci bili najodgovorniji za krađe i kada bi to bila stranka lopova, a hrvatski narod s druge strane visoko moralan, častan i superosjetljiv na sve oblike krađe, stvari bi se riješile jednostavno i na prvim parlamentarnim ili lokalnim izborima. No, to se ne događa.



Imamo čak primjere da birači na vlast vraćaju dužnosnike optužene, osumnjičene ili čak osuđene za krađu. A to nisu HDZ-ovci. Opet statistički, HDZ je od 32 godine demokracije i višestranačja na vlasti u državi bio 24 godine. SDP i njegove koalicije 8 godina. Uhvaćenih i procesuiranih lopova, ministara, dužnosnika bilo je iz svih stranaka. Gotovo razmjerno njihovom udjelu u vlasti. Dakle, tu bi prije vrijedila ona izreka da prilika čini lopova, pa tko je više puta bio u prilici, više je puta ukrao.