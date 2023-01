Kotromanović o situaciji na Kosovu: I dalje su nepoznate dvije ključne stvari

Očekujem da će Vučić pristati na sporazum jer nema izbora, mišljenja je vojni analitičar i bivši ministar obrane Ante Kotromanović koji je u utorak gostovao u studiju Večernjeg lista. Komentirajući stanje u Srbiji gdje se trenutno raspravlja o planu za Kosovo koje je predložila 'Petorka' - Francuska, Njemačka, Italija, SAD i EU, Kotromanović je kazao kako još ''nitko nije službeno vidio taj papir''.

- To je isto neki papir o kojem se priča, ali čak ni srpska javnost to nije vidjela. Njima je to top tema, sve emisije govore o tome i što će učiniti Srbija - komentirao je Kotromanović u razgovoru s novinarkom Lanom Kovačević.

Naglasio je kako bi ''Srbiji bilo najpametnije da prihvati taj sporazum'', dodajući kako se i dalje nepoznate dvije ključne stvari.

- Dakle, hoće li se inzistirati na tome da Srbi priznaju Kosovo i, s druge strane, u kojem formatu će se kreirati ta zajednica srpskih općina na Kosovu. Svi zaziru od toga, gledao sam izjave Amerikanaca koji su rekli da nema šanse da će to biti nova Republika Srpska - komentirao je.

Osim toga, ključno je i hoće li u tom mirovnom sporazumu jasno biti rečeno da Srbija ne smije onemogućavati Kosovu da postane članica Ujedinjenih naroda i svih drugih organizacija, navodi Kotromanović.

- To su interesantne stvari. Unutar Srbije su teška previranja, a Vučić pokušava učiniti sve da izgleda kao pobjednik i spasitelj, to radi već godinama. Ovih dana se na društvenim mrežama provodi nevjerojatna kampanja da je Vučić Isus koji će voditi srpski narod... Prema tome, možemo očekivati svašta. Ovoga puta Vučića su doveli do ruba litice i rekli mu da će ili skočiti ili se okrenuti prema Zapadu - zaključio je Ante Kotromanović.

