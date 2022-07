Kosovski premijer: 'Vučić i Petković krivi su za ove nemire. Ovo je unaprijed planirano'

Premijer Kosova Albin Kurti okrivio je za današnje događaje srpskog predsjednika Aleksandra Vučića i direktora Kancelarije za Kosovo Petra Petković́. Ustvrdio je da su i prije početka primjene reciprociteta sa Srbijom, "nelegalne srpske strukture na sjeveru zemlje počele blokirati ceste".

Kurti je rekao da je Vlada Kosova demokratska i progresivna, koja voli, poštuje i provodi zakon i ustavnost, mir i sigurnost, za sve građane bez razlike.

Kosovo PM Albin Kurti says that armed groups controlled by the Serbian government fired shots today in Northern Kosovo.



