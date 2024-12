Kosovo pogodila dva potresa: 'Bilo je strašno, pomaknuo mi se krevet'

Dva potresa jačine 3,9 i 3,2 po Richteru zatresla su područje Kosova u četvrtak oko 2.00 sata ujutro. Jači potres udario je prvi i to područje nedaleko Prizrena, u 1.46 sati. Isto područje pogodio je još jedan, slabiji potres 15 minuta kasnije.

Na stranici Euromediteranskog seizmološkog centra (EMSC-a) javili su se ljudi: - Bilo je strašno, treslo je desetak sekundi - piše jedan svjedok, dok drugi dodaje: - Trešnja se osjetila na trećem katu moje zgrade.

- Blago je pomaknuo krevet, nemam lustera da vidim da se pomiče, ali osjetio sam to - još je jedan od komentara. - Osjetio sam to u Tetovu, u Sjevernoj Makedoniji. Bio je umjereni potres. Strašno!

