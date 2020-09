Korona, 5G, čipiranje...: Istine i zablude zbog kojih ljudi izlaze na ulice

Pandemija koronavirusa svijetom se nije proširila slučajno, a cilj je u konačnici natjerati ljude na cijepljenje, i to kako bi ih se čipiralo, a svemu naruku ide opasna 5G tehnologija koja pomaže u širenju virusa te slabi imunitet. Iako teorije zavjera nisu ništa novo, pojavom bolesti COVID-19 one su dobile svoje nove “koronavarijante” te su se međusobno ispreplele.

Tako su se na krilima jednog virusa povezali “antivakseri”, kako se popularno nazivaju protivnici cijepljenja, protivnici čipiranja i 5G tehnologije, zagovornici novoga svjetskog poretka… Iako je teorija toliko da su često kontradiktorne, ono u čemu se sve slažu jest kako se ništa ne događa slučajno te kako je u pozadini svega zavjera protiv malog čovjeka. Tako s jedne strane neki misle da koronavirus uopće ne postoji, dok drugi smatraju da je “obična gripa” prenapuhana s nekim skrivenim ciljem.

– Ne može se tolerirati donošenje odluka na temeljima panike i propagande – poruka je Inicijative “Prava i slobode” koja stoji iz organizacije Festivala slobode koji je prošle subote na zagrebačkom Trgu bana Jelačića okupio nekoliko tisuća ljudi. “COVID je laž, nismo svi covidioti” te “Bolje grob nego rob” samo su neki od transparenata koji su se mogli vidjeti na skupu na kojem nitko nije nosio masku niti se držao mjera socijalne distance – jer smatraju da to nije potrebno.

A što misle o takvim postupanjima i teorijama zavjere, već su više puta javno rekli naši poznati znanstvenici, među kojima je i prof. dr. sc. Gordan Lauc.

Sve je počelo 1998. godine

– Ovo možda nije potpuno politički korektno, no istinito je. Ako se u situaciji globalne pandemije ne pridržavate mjera društvenog udaljavanja, to naprosto znači da ste glupi. Barem je to pokazalo veliko istraživanje koje je provedeno u Americi. Maske možda jesu malo neugodne, no štete od njihova korištenja nema, a mogu pripomoći u suzbijanju pandemije – tvrdi Lauc pozivajući se na istraživanje koje je ispitivalo tko je voljan držati se epidemioloških mjera, a tko ne. Također, Lauc se poziva i na još jedno slično istraživanje koje je pak povezalo sociopatske osobine s nepoštovanjem smjernica o maskama, a na društvenim se mrežama nije libio obračunati ni s protivnicima cijepljenja.

– Ako se u trenutku kada je planet zaustavljen zato što nemamo cjepivo protiv jednog virusa 40 posto ljudi u Hrvatskoj ne želi cijepiti protiv tog istog virusa, morate se zapitati kako je to uopće moguće – rekao je Lauc te dodao kako je “sladoled zapravo puno opasniji od cjepiva jer su broj trovanja salmonelom i komplikacije zbog tog trovanja mnogo veći nego što je to kod cijepljenja”.

Postoje, naime, mnoge teorije zavjere koje daju odgovor na pitanje zašto se širi “nepotrebna koronapanika” te variraju od onih da je cilj uništiti svjetsku ekonomiju do onih potpuno apsurdnih koje kažu da je trebalo maknuti ljude s ulica kako bi se promijenile baterije u golubovima koji inače špijuniraju i prate ljude. Ipak, teorija o koronavirusu najbliže se spojila s teorijama antivaksera koji kažu kako je iza svega tajni plan da se ljude prisili na cijepljenje. Tako su među organizatorima Festivala slobode bili poznati hrvatski antivakseri poput imunologa i molekularnog biologa Srećka Sladoljeva, koji je otprije poznat po svojim izjavama da “cjepiva iz igle treba zabraniti”, ali i teorijama da je koronavirus povezan s Billom Gatesom.

Također, svojim poruka protiv cijepljenja istaknuo se i pjevač Tony Cetinski, koji već neko vrijeme na Facebooku tvrdi kako se neće cijepiti “makar poslali i tenkove”, a to obrazlaže povezanošću cjepiva s autizmom, ali i čipiranjem, za koje tvrdi kako će “ići po principu pod obavezno”. Strah od cijepljena počeo se, naime, širiti 1998. kada je liječnik iz Velike Britanije Andrew Wakefield objavio znanstveni rad ukojem je tvrdio da postoji povezanost između cijepljenja i autizma. Iako je poslije dokazano da je krivotvorio rezultate, zbog čega mu je oduzeta liječnička licencija, panika se proširila i to nije stalo do danas, a u međuvremenu su u priču dodani i čipovi. Teorija zavjere o radiofrekvencijskim čipovima (RFID) govori, naime, da će svjetska vlada ljude kontrolirati čipovima, a u tijela će se usađivati cijepljenjem.

Strah i nesigurnost u vrijeme pandemije

– Svjedoci smo sve većeg upletanja države i sustava u prirodno pravo roditelja da odgaja djecu u skladu sa svojim uvjerenjima i saznanjima, koja nužno ne moraju biti sukladna trenutačno prevladavajućim ideologijama i službeno priznatim znanstvenim spoznajama. Jer je roditeljska ljubav najbolji putokaz za pravi smjer – stoji na web-stranici “Roditelj odlučuje”, samo jednoj među onima na kojoj svoje stavove iznose antivakseri. Tu je i, primjerice, Facebook stranica “STOP obaveznom cijepljenju u RH”, a na objema se promoviraju i ideje s Festivala slobode te članci u kojima se objašnjava zašto su sredstva za dezinfekciju ruku zapravo štetna.

– Antivakseri su poznati svjetski pokret, neke države čak imaju odbore koje se tim problemom bave. U Hrvatskoj je važno da mi imamo obvezni program cijepljenja i da je Ustavni sud odlučio da je zdravlje djeteta iznad prava roditelja na odlučivanje – govori pak epidemiolog Branko Kolarić iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” te dodaje kako je, unatoč novim teorijama, COVID-19 zapravo potaknuo ljude na cijepljenje.

– Unatoč stavu nekoliko tisuća ljudi na prosvjedu, velika većina shvaća ozbiljnost situacije i to im je dodatni poticaj za, primjerice, cijepljenje protiv gripe – kaže Kolarić.

Vesna Štefančić Martić, predsjednica Povjerenstva za javnozdravstvenu djelatnost iz Hrvatske liječničke komore (HLK), kaže da zapravo “nije neuobičajeno da se u vrijeme epidemije među građanima šire određeni strahovi, nesigurnost i neizvjesnost koji bi ih mogli obeshrabriti i učiniti ih manje proaktivnima u očuvanju svoga zdravlja”.

– Cijepljenje protiv zaraznih bolesti jedno je od najvećih dostignuća današnjice i jedna od najučinkovitijih javnozdravstvenih i najsigurnijih medicinskih intervencija – zaključuje Štefančić Martić.

No da je cijepljenje zapravo način da se smanji broj ljudi na svijetu, u svom viralnom videu tvrdi i novinar Krešimir Mišak, koji kaže i kako nova generacija mobilne mreže 5G uzrokuje respiratorne probleme. Zato je, smatra, i osmišljena socijalna distanca da bi zračenje moglo doći do svakog pojedinca.

– Riječ je o novoj infrastrukturi koja će omogućiti korištenje bržeg bežičnog interneta, ali nije opasna baš kao ni prethodne tehnologije. Ova je teorija zavjere nastala u vrijeme tehnosukoba između SAD-a i Kine u čijem je središtu bio Huawei, a posljedice su takve da se sada pali 5G infrastruktura po Europi – kaže nam Valent Turković, IT stručnjak za bežične mreže.

Dodaje kako nam sadašnji kapaciteti nisu dovoljni i da je prelazak na novu tehnologiju nužan, no čini se kako je 5G iz dana u dan sve omraženiji pa tako postoji i stranica “Stop 5G Croatia” na kojoj se potpisuje peticija. Stoga je nedavno čak i HAKOM morao reagirati objašnjenjem da “ne postoji znanstveno i stručno utemeljena veza 5G tehnologije, kao ni bilo koje od prethodnih generacija (2G, 3G i 4G), sa širenjem koronavirusa”.