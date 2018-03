Kontrola leta traži nove ljude, neto plaća i do 43.000 kuna mjesečno

Hrvatska kontrola zračne plovidbe (HKZP) traži 24 polaznika za svoj program osposobljavanja za kontrolore zračnog prometa. Uvjeti su četverogodišnja srednja stručna sprema, aktivno znanje hrvatskog i engleskog jezika, državljanstvo RH ili druge članice EU, godina rođenja od 1990. nadalje te zdravstvena sposobnost.

Prednost imaju kandidati sa sveučilišnim preddiplomskim studijem iz područja zračnog prometa, ili sveučilišnim preddiplomskim studijem tehničke struke, ili gimnazijom ili srednjom školom tehničke struke.

Zdravstveni pregled obavit će se na trošak poslodavca u ovlaštenoj medicinskoj ustanovi. S odabranim kandidatima HKZP će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme do stjecanja dozvole kontrolora zračnog prometa-studenta. Odabrani kandidati uputit će se na inicijalno osposobljavanje, a planira se da će to biti krajem travnja 2018. Troškove osposobljavanja snosit će HKZP. Oglas je otvoren do 20. ožujka 2018. HKZP planira osposobiti 14 oblasnih radarskih kontrolora i 10 toranjskih kontrolora. Prosječna plaća oblasnog radarskog kontrolora iznosi oko 43.000 kuna neto.