Koji je zapravo omjer cijepljenih i umrlih? I gdje je virusa više, mrtvih je manje

Već je proteklo dovoljno dugo razdoblje u kojem bi se trebao vidjeti utjecaj cjepiva na epidemiološku sliku u pojedinim zemljama. Hrvatski zavod za javno zdravstvo nedavno je objavio s poveznicama na znanstvene studije: “Virus je opasnost za sve, ali cijepljeni su ipak zaštićeniji”.

Studije pokazuju da su cijepljene osobe manje podložne zaštiti od necijepljenih, a ako se i zaraze, rjeđe imaju teški oblik bolesti. Navode i da je delta-varijanta SARS CoV-2 sada prevladavajući soj koji se pokazao puno zaraznijim, brže se širi i lakše prenosi.

Dakle, zemlje s većim omjerom cijepljenih trebale bi imati manje zaraženih, a osobito manje mrtvih. Europska komisija jučer je objavila usporedne podatke ECDC-a o broju mrtvih unazad 14 dana na milijun stanovnika, s obzirom na omjer cijepljenog odraslog stanovništva. Prema tim podacima, u zapadnoeuropskim zemljama, najviše procijepljenima, najviše smrtnih slučajeva imala je Austrija, 35 na milijun stanovnika, s time da ona među njima ima najmanji postotak cijepljenih - 74 posto.

Istočnoeuropske zemlje imaju manji omjer cijepljenih i znatno veći broj mrtvih, od 49 na mil. st. u Poljskoj do 325 na mil. st. u Bugarskoj s namanje, 29 posto cijepljenih. Od Hrvatske s 55 posto cijepljenih, lošije su samo tri zemlje EU, a i tri zemlje imaju veći broj mrtvih od naših 168 na mil. st.

Na temelju podataka Our World In Data izvukli smo podatke za 62 zemlje potpuno cijepljenog ukupnog stanovništva te smo analizirali stanje pandemije od 1. kolovoza do 21. studenoga jer se u tom razdoblju kampanja cijepljenja diljem svijeta već zahuktala i njezini su efekti trebali doći do izražaja.

Za svaku od tih zemalja smo temeljem objava Worldometera izračunali koliko je u tom razdoblju imala zaraženih i mrtvih, što smo radi usporedivosti stavili u omjer na milijun stanovnika. Zbog obimnosti uz ovaj smo tekst objavili dio te tablice dok se u analizi koristimo ukupnim podacima.

Nedostajale im šprice

Hrvatska je 45. po omjeru cijepljenih s obje doze (jučer 52,78 %). Od zemalja koje imaju veći omjer cijepljenih Litva (66 posto) ima više od naših 502 smrtna slučaja na milijun stanovnika od 1. kolovoza, i to 790, Letonija 751 (61 posto) i Malezija 637 (77 posto). S time da u Maleziji od sredine listopada drastično pada i broj zaraženih i mrtvih.

Kuba je imala čak i više zaraženih i tek nešto manje mrtvih od nas, unatoč 80 posto cijepljenih. S time da su oni razvili svoje cjepivo, navodno 92-postotne učinkovitosti, premda nije prošlo znanstvenu evaluaciju, te su zbog nedostatka šprica u intenzivnu kampanju cijepljenja krenuli od srpnja.

Razloge veće smrtnosti kod njih treba tražiti i u lošem zdravstvenom sustavu te što je četvrtina stanovništva zbog starosti u povećanom riziku od virusa. S time da i u Kubi protekla dva mjeseca strmoglavo pada i broj zaraženih i mrtvih pa u studenome nisu imali više od pet smrtnih slučajeva dnevno.

Po smrtnosti još su tek nešto malo bolji od nas SAD i Grčka, s nešto više cijepljenih od nas. Svih ostalih četrdesetak bolje procijepljenih zemalja imaju znatno manji omjer mrtvih, i to od njih s više od 65 posto ukupno cijepljenih, najviše mrtvih od kolovoza imao je Čile, 138 na mil. st. u odnosu na naših 502.

Čak 19 zemalja imalo je dvoznamenkasti broj mrtvih. Što od slabije procijepljenih zemalja imaju samo Indija i Pakistan, specifične zbog svoje mnogoljudnosti. Od zemalja s manje od 65 posto potpuno cijepljenih sve imaju omjer mrtvih u stotinama, a sedam zemalja s omjerom od samo 20-ak do 40-ak posto cijepljenih imali su od 723 smrtna slučaja Rusija (146 milijuna stanovnika!), 797 BiH, 933 Sjeverna Makedonija, 979 Crna Gora, 1085 Rumunjska, 1315 Bugarska i najviše 1427 Gruzija.

Cjepivom spriječili katastrofu

Što se tiče zaraznosti, samo tri zemlje imaju više zaraženih od naših 50.801 među zemljama koje su slabije procijepljene od nas, a Gruzija sa 100.540 na mil. st. pa Crna Gora s 84.102 imale su najveći omjer zaraženih. Među zemljama s više cijepljenih od nas, sedam ih je s većim omjerom zaraženih, Slovenija, Estonija, Letonija, Litva, UK, Kuba pa čak i Gibraltar u kojem su svi cijepljeni s dvije doze, a mnogi i booster dozom, imali su više zaraženih u omjeru na broj stanovnika nego Hrvatska.

U 33 zemlje imaju 30- ak tisuća i manje zaraženih, od kojih 13 manje i od 10.000. I tamo gdje se virus širi više nego i kod nas, broj mrtvih je manji, i to znatno. Island je na vrhuncu pandemije, ali od srpnja imao je jedan smrtni slučaj. I kod njih se virus razbuktao, kao i u UK, unatoč visokoj procijepljenosti, jer su odustali od svih mjera, ali nakon mjesec dana su se vratili nošenju maski, držanju distance, ograničenju većih okupljanja i radu od kuće.

Zbog značaja turizma zemlja se nije ponovno zatvorila, prenosi Nature. com. UK i Izrael bili su pioniri kampanje cijepljenja, čiji je učinak već znatno pao, uz to što su popustile i epidemiološke kočnice. Primjeri tih zemalja govore da se cijepljeni i dalje trebaju držati temeljnih mjera. Što se dogodilo Islandu, tražio je odgovor i Washington Post jer su i američki antivakseri potezali “argument” vrhunca pandemije u visokoprocijepljenom Islandu.

Ali stručnjaci ističu da upravo Island ilustrira učinkovitost cjepiva u sprečavanju najtežih posljedica virusa, jer je kod njih stopa hospitaliziranih i mrtvih izrazito niska. Bez cjepiva, epidemija na Islandu bila bi katastrofalna, rekao je Pall Matthiasson, izvršni direktor najveće bolnice u zemlji, za Washington Post.