Koja država u regiji ima najniže, a koja najviše mirovine? Kako stoji Hrvatska u odnosu na susjede

Nakon usklađivanja, srpanjska stopa povećanja mirovina iznosila je 7,46 posto, čime su mirovine u prosjeku porasle na 571,46 eura. To je iznos prosječnih starosnih, invalidskih i obiteljskih mirovina. Ako tu pribrojimo povlaštene skupine poput branitelja ili djelatnih vojnih osoba, prosječni se iznos podiže na 620,13 eura, prenosi Poslovni.hr. Iako je to druga najveća stopa povećanja od 1999., umirovljenici ovo povećanje ne doživljavaju kao značajno poboljšanje.

09.01.2023., Zagreb - Ilustracija - Euro. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Prosječna mirovina, od kolovoza 2024., čini nešto manje od pola prosječne hrvatske plaće koja sama po sebi kaska za ostalim zemljama Europske unije. Uzevši, k tome, u obzir rastuće troškove hrane, lijekova i ostalih potrepština, hrvatski su umirovljenici na rubu siromaštva.

Ni u susjedstvu umirovljenici ne žive bolje. Situacija je najgora u susjednoj Bosni i Hercegovini, odnosno u Republici Srpskoj gdje umirovljenici dobivaju u prosjeku tek 302,77 eura. Nešto bolje je u Srbiji gdje prosječna mirovina doseže 390,56 eura. Naime, predsjednik Aleksandar Vučić najavio je rast mirovina za najmanje deset posto.

- Mirovine moraju ići najmanje 10 posto naviše i to je sada moje obećanje, vidjet ćemo točno koliko, ali najmanje 10 posto u sljedećem proračunu. - izjavio je Vučić u srpnju 2024.

Umirovljenici u Crnoj Gori od kolovoza primaju u prosjeku 496,10 eura, no osiguranici koji su ostvarili pravo na mirovinu od početka 2020. ili će tek steći to pravo mogu se odlučiti za ponovni izračun mirovine iz kojeg se izuzimaju najnepovoljnije kalendarske godine tijekom radnog vijeka do trajanja od najviše četvrtine navršenog efektivnog staža osiguranja, što bi Crnogorcima uskoro trebalo donijeti veće iznose, piše Poslovni.hr.

Ova je usporedba pravi dokaz da uvijek može gore, ali - može i bolje! Mirovine u susjednoj Sloveniji tako od kolovoza iznose u prosjeku čak 897,12 eura što je daleko najviše od svih navedenih.

Takvo povećanje sigurno bi bilo primjetno u životima hrvatskih umirovljenika, no čini se kako ni to ne bi bilo dostatno za lagodan i "pristojan" život u kakvom ne bi morali zbrajati svaki cent i stezati remen do kraja mjeseca.