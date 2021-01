Klemm mora u zatvor 26. siječnja, no opet zatražio odgodu

Josip Klemm, bivši predsjednik Udruge specijalne policije, koji je još 2017. osuđen na jednogodišnju kaznu zatvora zbog zloporabe u gospodarskom poslovanju, tu kaznu nikako da odsluži.

Presuda je postala pravomoćna 2019., a on je od tada do danas tražio četiri odgode odlaska u zatvor zbog zdravstvenih teškoća, i to mu je odobravano. Međutim, sada je sutkinja izvršenja kazne zatvora zagrebačkog Županijskog suda njegovu molbu odbila, na što se Klemm žalio izvanraspravnom vijeću. I ono mu je žalbu odbilo te je određeno da se Klemm u Remetinec mora javiti 26. siječnja. No, on tu odluku suda još nije dobio, odnosno sud nije obaviješten da ju je zaprimio, pa je pitanje hoće li se Klemm 26. siječnja pojaviti u Remetincu.

Tim više što je zatražio novu odgodu odlaska na izdržavanje kazne koju pravda medicinskom dokumentacijom i potrebom odlaska na bolničko liječenje. Prvi put mu je odgoda izvršenja kazne zatvora odobrena 14. listopada 2019., i to zbog “dovršavanja započetog posla zbog čijeg bi neobavljanja nastala znatna materijalna šteta”, što je jedna od zakonskih osnova za odgodu izvršenja kazne.

Ta mu je odgoda vrijedila do 16. siječnja 2020., no osam dana prije toga Klemm je imao prometnu nesreću u Sv. Nedelji te je završio u bolnici. Sve odgode koje su uslijedile nakon toga bile su zbog njegova zdravstvenog stanja, a tvrdi da se ozljeda koju je zadobio u prometnoj nesreći ne može liječiti unutar zdravstvenog sustava.