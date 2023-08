Kiša i grmljavina uskoro će drastično rashladiti ljeto: Temperature će biti dvostruko manje

Posljednjih desetak dana Hrvatska se topi pod rekordnim temperaturama koje dosežu, sudeći po mjerenjima i 40 stupnjeva Celzijusovih koliko je u četvrtak zabilježeno na Mljetu. Ništa lakše nije bilo niti Dubrovčanima kojima se niti noću temperatura zraka nije spuštala ispod 30 stupnjeva. I sve to iza sredine kolovoza, kada smo prethodnih godina već šetali u majicama s dugim rukavima usred dana. No, ljeto još uvijek traje, visoke su temperature zraka za ovo doba godine uobičajene, svakako primjerenije od poplava početkom kolovoza, pa su se tako rijeke i more ponovno ugrijali. Oni koji su na godišnjim odmorima ne mogu kazati da im je loše vrijeme pokvarilo planove za sunčanje.

I Jadran u crvenom

– Sunčano i vruće, duž obale i vedro te mjestimice vrlo vruće. Vjetar na kopnu slab i umjeren južni i jugoistočni, na Jadranu zapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od 17 do 22, na Jadranu od 23 do 28, a najviša dnevna uglavnom od 32 do 37 °C – to je službena prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda za petak. Čitava je Jadranska obala ovih dana u crvenom – upozorenje na iznimne vrućine kojih se treba čuvati i ne izlagati jakom suncu od 11 do 17 sati.

Ostatak Hrvatske ovih dana ima, pak žuto upozorenje. Osim zbog silnih vrućina, upozoravaju stručnjaci, osobe koje pate od alergija ovih bi dana morale što više boraviti u zatvorenom prostoru, ne samo zbog UV zračenja, nego i zbog ambrozije koja trenutno proizvodi i do 8 milijuna alergenih peludnih zrnaca. Savjetuju da alergičari odjeću i posteljinu ne suše na otvorenom, nego u zatvorenom prostoru.

– Razlika između kopna i mora je u vrlo velikoj vlazi, dakle, relativnoj vlažnosti, posebno tijekom noćnih i jutarnjih sati pa je vrlo sparno u unutrašnjosti. Jutrima je vlažnost i viša od 90%, što je vrlo neugodno u kombinaciji s temperaturom zraka koju imamo. Na moru tu vlažnost bura ispuše – pojasnio je Krunoslav Mikec, meteorolog DHMZ-a. No, kako obično i biva, nakon ovako dužeg vremena iznimno visokih temperatura koje niti noću ne popuštaju previše, tako će i nakon ove priče uskoro uslijediti promjena koju meteorolozi ovih dana najavljuju.

Bojazan je tu i od velikih oluja koje su jedan ciklus toplog vremena i sparina prekinule u srpnju i od kojih se središnja Hrvatska, dio Istre, a posebno zagrebačko područje i Slavonija još nisu oporavili. Promjena vremena najavljena je za početak idućega tjedna, prognostički modeli za čitavu Hrvatsku ističu utorak kao dan koji bi mogao obilovati kišom i grmljavinom, negdje i vjetrom, a temperature bi se trebale tijekom dana drastično spustiti. Dnevne temeperature negdje će biti oko 20 stupnjeva, dakle gotovo dvostruko manje nego ovih dana!

Moguće grmljavinsko nevrijeme

Velika je to promjena koja je i dobrodošla, ali građani strahuju da zrak ne ohlade pijavice, silno puhanje i jaka tuča kao u srpnju. Po aktualnim prognozama tako velikog nevremena ne bi trebalo biti. Silna kiša, grmljavinsko nevrijeme, čak i tuča, u nekim bi krajevima mogle obilježiti kraj ljeta idućega tjedna. I Krunoslav Mikec je kazao da se idućega tjedna moguća i grmljavinska nevremena. "No, mogućnost za ponavljanje srpanjskog nevremena je mala", kazao je meteorolog K. Mikec.

