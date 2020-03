Još 13 novih slučajeva u BiH. Trump: 100 tisuća mrtvih bio bi 'dobro obavljen posao'

Novi koronavirus zarazio je više od 721.000 ljudi širom svijeta i ubio više od 33.000, prema podacima Sveučilišta Johns Hopkins. Amerika je u broju slučajeva prešla Italiju i Kinu.

8:25 U Sloveniji su od ponoći uvedene strože mjere kako bi se spriječilo širenje koronavirusa. Naime, zabranjeno je kretanje izvan područja stalnog ili privremenog prebivališta. Uvedeno je obvezno korištenje maski ili improvizirane zaštite tijekom boravka u zatvorenim javnim prostorima, javljaju slovenski mediji.

8:17 Zabilježeno je 13 novih slučajeva zaraze koronavirusom u Federaciji BiH. Broj zaraženih u BiH je 340, piše Avaz.

6:30 - Poznati japanski televizijski komičar Ken Shimura umro je od posljedica koronavirusa kao prva celebrity žrtva covida-19 u Japanu, izvijestila je u ponedjeljak javna televizija NHK.

6:00 - Kina je u nedjelju zabilježila ukupno 31 novi slučaj zaraze koronavirusom, uključujući jedan lokalan prijenos, što je pad u usporedbi s 45 novih slučajeva dan ranije, priopćile su kineske zdravstvene vlasti, a u provinciji Hubei šest dana zaredom nije bilo novih slučajeva.

Kineska državna zdravstvena komisija u priopćenju je u ponedjeljak izvijestila o četiri nova smrtna slučaja od covida-19, čime se ukupan broj smrti od izbijanja pandemije koronavirusa u kontinentalnoj Kini do 29. ožujka popeo na 3304. Ukupan broj zaraženih trenutno iznosi 81.470.

Video: Građani su pjevali "Moja domovina"

Provincija Hubei sa 60 milijuna stanovnika, središte izbijanja epidemije koncem 2019., do nedjelje nije zabilježila niti jedan novi slučaj zaraze šest dana zaredom, nakon što su ukinuta ograničenja kretanja i prometa i ponovno uspostavljene zrakoplovne linije prema ostatku zemlje.

Iako je broj novih zaraženih u Kini značajno pao u usporedbi s vrhuncem pandemije u veljači, vladu u Pekingu i dalje zabrinjava mogućnost izbijanja drugog vala epidemije uslijed povratka zaraženih putnika iz drugih zemalja, koji su se zarazili u tim zemljama.

Kina je zabranila ulazak strancima u zemlju i naredila zrakoplovnim kompanijama da smanje broj međunarodnih dolaznih letova. Velika većina takozvanih "uvezenih" slučajeva do sad su bili kineski državljani, mnogi od kojih studenti.

5:50 - Sirijsko ministarstvo zdravstva u nedjelju je priopćilo da je žena koja je preminula u bolnici gdje je primljena radi hitne intervencije bila zaražena koronavirusom.

To je prva službeno potvrđena žrtva covida-19 u toj zemlji. Vlada je također izvijestila da je broj potvrđenih zaraženih slučajeva narastao s pet na sadašnjih devet, no medicinsko osoblje i svjedoci tvrde kako je ta brojka znatno veća.

Dužnosnici tvrde kako nema zataškavanja, ali je na snazi potpuna blokada svih aktivnosti - zatvorene su tvrtke, škole, sveučilišta, džamije i većina vladinih ureda, te su uvedene drakonske mjere prevencije, uključujući potpunu zabranu kretanja noću i zabranu napuštanja mjesta stanovanja.

UN je Siriju ocijenio zemljom visokog rizika za epidemiju većih razmjera zbog krhkog zdravstvenog sustava devastiranog devetogodišnjim ratom, nedostatka odgovarajuće opreme za otkrivanje virusa, te velikog broja stanovnika koji pripadaju tzv. ranjivim skupinama.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) također je upozorila na ograničene kapacitete Sirije u suočavanju s brzim širenjem virusa.

5:45 - Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju da bi se 100 tisuća mrtvih od posljedica koronavirusa u SAD-u moglo smatrati "dobro obavljenim poslom", te najavio odustajanje od ranijeg plana ponovnog pokretanja gospodarskih aktivnosti do sredine travnja, prenose agencije.

Na konferenciji za novinare u Bijeloj kući Trump je kazao da je njegova administracija snizila svoje ranije procjene potencijalnih smrti u SAD-u od covida-19 s prethodnih 2,2 milijuna, te ocijenio kako bi, ukoliko Sjedinjene Države uspiju taj broj ograničiti na 100 tisuća, to značilo da je odrađen odličan posao.

"Ako bismo uspjeli zadržati tu brojku na rečenih 100 tisuća, to je užasan broj, možda čak i na manje ... Tako da imamo između 100 i 200 tisuća, onda smo svi zajedno napravili odličan posao", rekao je Trump, prenosi dpa.

Svoju raniju izjavu kako želi da gospodarstvo bude ponovno pokrenuto do Uskrsa, 12. travnja, nazvao je "ambicioznom". "Do Uskrsa bismo trebali dosegnuti vrhunac i polako početi silaznu putanju i to, nadam se, značajno", rekao je američki predsjednik.

Smjernice o socijalnom distanciranju vezanom za pandemiju, koje su uvedene na dva tjedna i trebale isteći sljedeći tjedan, produljio je do 30. travnja. "SAD produljuje smjernice do 30. travnja radi zaustavljanja širenja koronavirusa. Ništa nije gore od preuranjenog proglašenja pobjede", izjavio je Trump, prenosi Reuters.

Broj potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom u Sjedinjenim Državama, prema podacima Sveučilišta Johns Hopkins, iznosi 142.106. Ukupno je 2479 ljudi dosad umrlo od posljedica covida-19, a oporavljenih je slučajeva 2686.

"Stopa smrtnosti svoj će vrhunac najvjerojatnije zabilježiti za dva tjedna", izjavio je Trump. Amerikancima je poručio: "Što se budete bolje ponašali, brže će se okončati ova noćna mora".

Ranije u nedjelju, direktor Nacionalnog instituta za alergije i infektivne bolesti Anthony Fauci izjavio je za CNN da će pandemija, ukoliko mjere suzbijanja njezina širenja ne budu uspješno provedene, vjerojatno odnijeti između 100 i 200 tisuća života u SAD-u.

VIDEO: Đikić: Hrvatska ulazi u kritičnu fazu borbe protiv koronavirusa i sudjelovanje građana je od iznimne važnosti

5:00 - Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je u nedjelju navečer uvođenje strožih mjera u suzbijanju epidemije koronavirusa, uključujući i 24-satni policijski sat, ocijenivši da je dosad Srbiji više pomogla Kina nego Europska unija, ali da Beograd očekuje pomoć i iz Bruxellesa i iz Moskve.

"Imamo najstrože mjere u Europi, ali se nećemo ustezati da idućeg tjedna uvedemo dvadesetčetverosatni policijski sat na 14 dana, ako ne budu bolji rezultati. Ako se ne budemo držali mjera, očekujte narednih dana tu odluku", rekao je Vučić u intervjuu za TV Prva i uputio sućut obiteljima dosad 13 preminulih žrtava koronavirusa u Srbiji.

Tema: Koronavirus