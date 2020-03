Statistika u Italiji: Jesu li umrli 'od' ili 'sa' koronavirusom

Talijanske zdravstvene ustanove objavljuju brojke o osobama koje su umrle jer su imale i koronavirus, a ne ukupno umrle. Većina je imala i druge patologije, ali im je koronavirus zadao zadnji udarac. Što bismo napisali da je bolesnu osobu ubio netko iz pištolja? Da je umro jer je bio bolestan ili zato što ga je netko usmrtio metkom? Dakle te osobe su umrle jer su dobile i koronavirus. U nekoj drugoj fazi će se detaljno analizirati svi podaci. No, taj izračun ne rade samo talijanske ustanove.

Prosjek godina umrlih je 79,4, a čak 71,5 posto su muškarci. Samo dva pacijenta su imala manje od 40 godina, ali su imali i druge zdravstvene probleme. Prema izvješću Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) objavljenom 28. veljače 2020. (Report of the Who-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019.) smrtnost osoba koje su imale samo koronavirus, a ne još neku patologiju, je 1,4 posto.

FOTO Italija: Vojno i medicinsko osoblje zajedno s karabinjerima prevoze lijesove sa žrtvama koronavirusa

Oni koji imaju kompromitirano zdravstveno stanje uzrokovano drugim bolestima osim koronavirusa smrtnost se povećava na 13,2 posto za one s kardiovaskularnim poteškoćama, 9,2 posto za dijabetičare, 8,4 posto za osobe koje imaju povišeni krvni tlak, 8 posto za bolesnike s kroničnim dišnim smetnjama, 7,6 posto za bolesnike koji imaju rak.

U Italiji prema izvješću Visoke zdravstvene ustanove (ISS), a na osnovu analize 268 slučajeva od 1016 umrlih, samo 1,1 posto uzoraka analize nije imalo drugu patologiju, 26,1 posto imalo je jednu patologiju, 25,7 posto imalo je dvije patologije i 47,0 posto imalo je tri ili više patologija. Čak 76,5 posto umrlih “od” ili “sa” koronavirusom imalo je povišeni krvni tlak, 37,3 posto imalo je ishemičku kardiopatiju, 26,5 posto fibrilaciju srca i 19,4 posto rak.

Kako bi se što preciznije iznosili podaci i koronavirusu u ISS-u je utemeljena posebna skupina za analize zdravstvenih kartona kako bi se došlo do što točnijih podataka. I zbog toga su objavljeni podaci o samo dijelu obrađenih zdravstvenih kartona, ali možda će se ti postoci potvrditi i nakon analiza ostalih slučajeva.

Vjerojatno na koncu svih analiza, koje bi trebale doći tek nakon završetka pandemije i dodatnih analiza, koronavirus neće biti na prvom mjestu uzroka smrti u Italiji u 2020. godini. Ali, do tada se među umrle “sa” koronavirusom objavljuju podaci o umrlima kojima je taj virus možda i za nekoliko dana skratio život.

VIDEO Đikić: Hrvatska ulazi u kritičnu fazu borbe protiv koronavirusa i sudjelovanje građana je od iznimne važnosti