Kurz oštro napao EU: Dva tjedna prepušteni smo sami sebi

„EU nakon krize mora računati s kritičkom raspravom, a time i s objašnjenjem. Ne može biti, da smo mi dva tjedna prepušteni sami sebi, i sami se moramo boriti da kamion s hitno potrebnim zaštitnim maskama, koje smo prethodno platili, stoji na njemačkoj granici i ne smije dalje voziti, a istovremeno se kritizira naše kontrole prema Italiji“, rekao je austrijski savezni kancelar Sebastian Kurz u intervjuu za nedjeljni dnevni list Kronen Zeitung, oštro kritizirajući Krizni menadžment Europske unije i njegovu (ne)brigu za zaštitnu opremu protiv koronavirusa.

Njegov odgovor na novinarsku konstataciju da je „EU nakon izbjegličke krize, sada i kod Covid-19 ponovno zakazala“, te na upit da li bi to moglo imati posljedica za budućnost? Ali i na pitanje hoće li se uopće EU još ozbiljno uzimati, te ne znači li to gubitak njenog autoriteta?

Kurz je naglasio kako će se naš život nakon koronavirus krize „osjetno promijeniti“.

„Posljedice će biti znatno teže nego kod krize 2008., jer će znatno jače opteretiti realno gospodarstvo“, pojasnio je dodavši: „To nam svima mora biti jasno“.

Na upit da li to znači i da ćemo uskoro morati razgovarati i o spašavanju Eura i zaštitnim kišobranima za talijanske banke, koji bi daleko više mogle prekoračiti mjere poduzete kod Grčke, austrijski je kancelar odgovorio: „Sada treba sve poduzeti da se taj slučaj ne dogodi“.

Za pomoć austrijske Vlade domaćem gospodarstvu u visini od 38 milijardi eura je rekao kako je Vlada procijenila da se ne smije čekati nego da treba odmah reagirati kako ljudi ne bi izgubili posao i ugasila se brojna radna mjesta, utvrdivši kako bi to „uništilo cijelo gospodarstvo“.

Na upit kada je postao svjestan dimenzije opasnosti koju sije koronavirus, Kurz je odgovorio kako je to bilo relativno brzo, odmah nakon što ga je nazvao izraelski premijer Benjamin Netanyahu, te da u to vrijeme u Europi, osim nekoliko pojedinačnih slučajeva oboljelih od koronavirusa, to još nije bila neka baš velika tema. Ispričao je kako ga je Netanyahu upozorio:

„Vi to potcjenjujete. Europa se mora hitno probuditi. To je nešto veliko i opasno“.

Nakon toga je austrijski kancelar, kako je rekao, sa domaćim stručnjacima analizirao brojke i brzo su došli do zaključka da ako se želi izbjeći ono najgore, moraju brzo i oštro reagirati.

Za drastične mjere i ograničenja austrijske Vlade rekao je kako to „nije bilo pitanje hrabrosti nego nužde“ i kako „nije bilo alternative, pa tako ni zdvojnosti“ o njihovom donošenju.

U paleti pitanja vezanih uz njegov privatan život Kurz je rekao kako svoju partnericu Susanne s kojom zajedno živi vidi rano ujutro pri izlasku iz kuće, jer ona mora na posao i svoj posao ne može raditi od kuće, da svoje roditelje, jer su starije osobe i time u rizičnoj skupini ne viđa nego si samo telefoniraju, iako stanuju iza ugla, te da im Susanne sve što trebaju kupi i ostavlja pred njihovim vratima. Dodao je kako nažalost svoje roditelje neće vidjeti niti za Uskrs, koji će za njega sigurno biti radni, jer će sa svojim timom morati planirati kako „život korak po korak“ vratiti u puni pogon.

Novinarku je zanimalo i to da li Kurz pri izlasku iz kuće koristi zaštitnu masku, na što je odgovorio niječno.

Na upit da li Austrijanci ove godine mogu računati s neopterećenim ljetom ili moraju računati s zatvorenim granicama, bazenima, odgođenim koncertima, svečanostima i godišnjim odmorima, kancelar Sebastian Kurz je odgovorio:

„Ono što sada vrijedi je, činiti ono što je najbolje kako bi savladali ono najteže. Zato molim sve, da se i dalje disciplinirano pridržavaju mjera, jer je tada i veća vjerojatnost za nešto više normaliteta.“

Popularnost 33-godišnjeg austrijskog konzervativnog kancelara u narodu iz tjedna u tjedan uvjerljivo raste, jer je pokazao i dokazao i svoju snagu i vjerodostojnost ne samo kao šef austrijske Vlade nego i kao „najviši krizni menadžer“ u zemlji, navodi Kronne Zeitung i citira njemački Bild koji je poručio „Takvog jednoga trebamo i mi“, prozvavši Kurza „Korona-kancelarom-jasnog teksta“.

