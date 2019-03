'Nikada u životu nisam ništa zgriješila i sad me kažnjavaju... Sve su odnijeli'

Pečenje rakije poznati je hrvatski običaj i tradicija koja se ukorijenila u ruralnim sredinama Lijepe naše. Priča o ženi koja živi svoje 9. desetljeće i koja je kažnjena zbog pečenja rakije obišla je Hrvatsku.

Nekome smijeh, ali ovoj starici jedino suze naviru na oči kada razmišlja što joj se dogodilo.

- Pa zar je dotle došlo da nama starcima iz usta otkidaju ovo malo što imamo - govori starica Bosiljka za 24sata.

Službenici mobilne Carine po slovu zakona radili su svoj posao koji ih je doveo u jedno ličko mjestašce. Opojni miris u zraku odveo ih je do kuće gdje su starica i njezina kćer kuhali rakiju. Ne bi to bila vijest da je jadna starica imala dozvolu za pečenje te tradicionalne alkoholne supstance. Kako ju nije imala, hladni carinici napisali su joj odmah kaznu od 500 kuna uz dodatnih 1500 kuna koje će morati platiti kasnije, a da to ne bilo sve pobrinuli su se i da joj za svaki slučaj uzmu i 54 litre rakije.

- Nakon nekoliko godina su rodile šljive i odlučila sam ispeći rakiju da je prodam i dobijem koju kunu jer je mirovina jako mala. Kćer je posudila kotao i pred tri dana sam u dvorištu pekla rakiju. Jedan bocun rakije sam ispekla i spremala se ispeći drugu turu kada je iza podneva došao auto s policajcem i još dvojicom u drugim uniformama. Sve su odnijeli. Nisam znala da se to mora prijaviti. Nikada u životu nisam ništa zgriješila niti ništa ukrala i da me sada pod ove stare dane kažnjavaju jer sam u svom dvorištu pekla rakiju, nisam ja kriminalac. To je nečuveno i sramota - priča Bosiljka.

Carinska uprava objavila je u svom priopćenju da je kazna napisana za njenu kćer.

VIDEO Stižu veće kazne za vozače!