'Darko Milinović potpuno je uništio Liku, to svjedoče statistički podaci'

Ne želimo se baviti zakulisnim igrama ili komentarima tuđih lista. No, istina se mora reći, obzirom da se isti čovjek u zadnje vrijeme služi nizom laži. Nije točno da je HDZ s SDSS-om rušio proračun Ličko – senjske županije, jer za to nismo imali dovoljno vijećnika.Uvjeren sam da će birači znati prepoznati laži, odnosno da će dati povjerenje listi HDZ-a s partnerima jer samo mi možemo jamčiti razvoj Like. Imamo ideje i planove i podršku Vlade Andreja Plenkovića – kazao je Marijan Kustić, predsjednik HDZ-a Ličko – senjske županije na tiskovnoj u Gospiću.

Dodao je i da je ponosan što je na njihovoj listi 84 posto članova HDZ-a, a na drgim listama nema članova HDZ-a. - Onima koji su otišli na druge liste, automatizmom se briše članstvo u HDZ-u. Dakel, u Lici postoji samo jedan HDZ. Pojedinci pokušavaju nametnuti tezu da je ovo borba dvije frakcije HDZ-a, a to nije točno. Postoji samo jedan HDZ u Lici, a neki još ne mogu prihvatiti činjenicu da više nisu i neće biti članovi HDZ-a – dodao je Marijan Kustić. Kazao je da na listi imaju 18 branitelja, te 23 posto žena.

Kod nas će žene uvijek imati prostora za rad, a onima koji prozivaju našu listu i zbog broja žena, poručujem da se nadam da žene na njihovim listama neće biti samo ukras, i da neće završiti ako neke najbliže suradnice istog tog koji komentira našu listu. U prošlosti, znamo da su neke do njih morale i napustiti Ličko – senjsku županiju – dodao je Kustić. Smatra da podjele koje se nameću nisu dobre, posebno nametanje podjela i svađa na relaciji Zagreb – Lika.

Zagreb i Vlada Andreja Plenkovića stoji uz Liku i to pokazuje brojem ministara koji dolaze u Liku, ne samo da bi došli, već s željom da realiziramo brojne projekte koji će pomoći Lici da se ljudi više ne iseljavaju, da ostvaramo nova radna mjesta, da pomognemo demografiji – dodao je Kustić.,

>>Gospić: Konferencija za medije Marijana Kustića i Dražena Jurkovića

[video: 29780 / ]

Dražen Jurković, kandidat na listi i ravnatelj Udruge poslodavaca u zdravstvu osvrnuo se na izjavu Darka Milinovića koji je na jednoj tiskovnoj baš njega prozvao za 'rušenje' HDZ-a.

- Prvi puta sam HDZ valjda 'rušio' početkom 90-ih kada sam HDZ osnivao, potom kada sam postao povjerenik Vlade za Gospić, recimo ratni gradonačelnik Gospića, grada koji je bio za neprijatelje predodređen da padne, ali srećom nije. Treći ga valjda puta 'rušim' kada sam dao podršku županssjkom odboru i Marijanu Kustiću. Valjda na to misli moja kolega darko Milinović koji voli pričati da je veteran i osnivač HDZ-a, ali u Gospiću ga sigurno nije osnivao. Istina je da krajem 1990-tih nisam bio u HDZ-u jer se nisam slagao sa nekim stvarima u HDZ-u i državi, jer sam mislio da ne mogu realirati sve one ideje da se napravi Hrvatska poželjna za život. Otišao sam u drugu opciju, ali sam se vratio. No, ovo je demokratska država i samo autoritaran um se može služiti riječima poput rušenje, izdaja i slično – kazao je Dražen Jurković.

Osvrnuo se i na čestu sintagmu Darka Milinovića koji je znao veličati svoj doprinos razvoju Lici pod geslom 'Za Liku se traži karta više'.

No, objektivno podaci kažu da je BDP od 2008. do 2015. godine pao 20 posto. Druga smo najneuspješnija županija u zadnjih deset godina. Imamo najmanji broj i najmanji udio pravnih osoba u Hrvatskoj; 30 posto manji po broju stanovnika u Hrvatskoj. Najlošiji smo po broju obrta, tek jedan posto visokoobrazovanih dolazi iz Like, Prosječna plaća u Hrvatskoj je gotovo dosegla šest tisuća kuna, a u Lici jedva 5.000 kuna. Pao nam je broj stanovnika sa 52.950 na svega 45.000 ljusi. Na 100 umrrlih samo 44 djeteta, a ukoliko se to nastaviti, kažu demografi, 2081. godine u Lici neće biti stanovnika. Sve su to javni podaci, to je ostavština Darka Milinovića u Lici, a on viče da se za Liku traži karta više! Upisali smo ove godine čak 37 razreda manje nego prije 11 godina! Ja njenu poručujem da ovi podaci govore da je on jednom, ali zato temeljito srušio Liku. Neka građani sami odluče koga će birati, neka iziđu na izbore, ali ukoliko i dalje žele ovakvu Liku neka biraju kolegu Milinovića – kazao je Jurković.

Na pitanje novinara zašto bi birači vjerovali HDZ-u sada, obzirom da je Darko Milinović donedavno vodio županiju s HDZ-om, Jurković kaže da stranka ne bježi od odgovornosti. Pokazali smo ove podatke, ne želimo ništa skrivati niti bježati od svog diejla stranačke odgovornosti. Milinović je dobio povjerenje HDZ-a, ali kada se uvidjelo da ide krivim smjerom, prekinuli smo to i želimo iskreno vratiti Liku na pravi put. Da je Milinovićev HDZ i dalje na valsti u Lici, ovi bi se podaci skrivali, ali HDZ u Lici ne želi skrivati ništa, već pomoči Lici – dodao je Dražen Jurković. Marijan Kustić kazao je, pak, da ima najmanje odgovornsti u zastrašujućim podacima koje je iznio Jurković, jer se 2014. godine aktivno uključio u politiku.

- Zagovaram otvorenost i transparentnost. Milinovič je dobio mandat od stranke da zastupa interese stranke, mijenjali su se i predsjednici stranke na nacionalnoj razini, no kada smo uvidjeli kamo to ide, stranka je rekla dosta. Ništa ne skrivamo, želimo mijenjati stvari na bolje, razgovarati o problemima i rješavati ih – dodao je Marijan Kustić.