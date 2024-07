Kažnjen s 1840 eura jer je vozio s 1,90 promila i bez dozvole, drugi s 3030 eura jer je pijan prošao kroz dva crvena

Ako piješ ne vozi, uporno ponavlja policija, no poveći broj vozača se o to oglušuje. A bome, ima njih koji osim što pijani sjedaju za volan, voze i bez važećih dokumenta. Jedan od takvih je i 35-godišnjak kojeg su u kontroli prometa zaustavile Kobre 6. srpnja u 00.45 u Dankovečkoj ulici 104. Nakon što je alkotestiran, ustanovilo se da je vozio s 1,90 promila alkohola u krvi. Osim toga, policajcima je prvo odbio pokazati dokumente, a kasnije se doznalo i zašto. Prometna dozvola bila mu je nevažeća više od 15 dana, a isteklo mu je i važenje vozačke dozvole. Uglavnom, 35-godišnjak je uhićen i priveden, a kasnije je odveden na Općinski prekršajni sud u Zagrebu gdje je kažnjen s 1840 eura. I zabranom upravljanja vozilima B kategorije sljedećih šest mjeseci.

Pijan je za volan sjeo i 34-godišnjak kojeg su Kobre zaustavile 6. srpnja u 4.15 u Ulici Grada Vukovara kod kućnog broja 86. Nakon što je alkotestiran, ispostavilo se da ima 0,98 promila alkohola u krvi. Testiran je i na drogu. No kada je test ispao pozitivan, odbio je vađenje krvi i urina radi analize. Osim toga prije no što je zaustavljen prošao je kroz dva crvena svjetala na semaforu; na križanju Savske ceste i Ulice Grada Vukovara te na križanju Ulice Grada Vukovara i Miramarske ceste. I on je uhićen te kasnije odveden na Općinski prekršajni sud u Zagrebu. Novčano je kažnjen s 3030 eura, te mu je izrečena mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca.