Katoličkoj crkvi ne trebaju birokrati i službenici, nego oduševljeni misionari

Papa Franjo u apostolskoj pobudnici Gaudete et exultate (Radujte se i kličite), koja je jučer u Vatikanu predstavljena novinarima, poziva da u današnjem svijetu budemo svetima. Franjo u toj svojoj trećoj pobudnici objašnjava kako ona nije poziv malom broju ljudi, već svima.

Papa poziva da se ne misli samo na one koji su već beatificirani ili kanonizirani, već kaže kako voli vidjeti svetost u strpljivom narodu Božjem, u roditeljima koji s ljubavlju omogućuju rast svoje djece, u ženama i muškarcima koji rade kako bi donosili kruh u kuću, odnosno u svima koji drugima pomažu te ih naziva “srednjom klasom svetosti”. Ne smije se obeshrabriti pred uzorima svetosti jer ona pripada svima, nije za malobrojne heroje, već za sve jer svi smo pozvani živjeti u ljubavi nudeći svoje svjedočanstvo svakodnevnom brigom za slabijeg. Svetost se vidi u malim gestama, u svakodnevnim malim djelima.

Papa iznosi primjer. Jedna gospođa na tržnici susreće se sa susjedom i počne ogovaranje, ali u sebi žena kaže: “Ne, neću ni o kome govoriti loše”. Evo, to je primjer koji papa iznosi kao prvi korak prema svetosti.

Suparnike tretirati s blagošću

Papa upozorava na dva uobičajena neprijatelja: gnosticizam i pelagijanizam. To su dva oblika koja daju mjesto narcisoidnosti i autoritarizmu umjesto evangelizaciji. Kada netko ima odgovore na sva pitanja, pokazuje da nije na dobrom putu i moguće je da je lažni prorok, piše papa i naglašava kako je susret s Bogom uvijek iznenađenje i ne ovisi o nama gdje i kada ćemo ga susresti. Ne možemo pretendirati da nas naše viđenje istine autorizira da kontroliramo tuđi život. Doktrina ili naše shvaćanje doktrine nije zatvoreni sustav bez dinamike sposobne generirati pitanja, dvojbe. Papa podsjeća da i kada se brani vlastitu vjeru i vlastita uvjerenja, to treba činiti s blagošću, pa i suparnici trebaju biti tretirani s blagošću. U Crkvi smo toliko puta pogriješili kada nismo prihvatili taj poziv, kaže Franjo.

Papa Franjo napisao je kako nije lagano stvoriti evanđeoski mir koji nikoga ne isključuje, koji integrira i one koji su pomalo čudni, teške i komplicirane osobe, one koji su različiti. Proganjanje nije stvar prošlosti, upozorava. I danas se zbog proganjanja pati kako na krvav način tako i na suptilniji način preko kleveta i laži.

Još jednom papa Franjo vrlo jasno poziva na prihvaćanje onih koji bježe. Onima koji ga optužuju da se previše brine o siromasima, izbjeglicama..., koji ga nazivaju komunistom, u pobudnici odgovara kako pokoji put ideologije donose dvije štetne greške. S jedne je strane pretvaranje kršćanstva u neku vrstu nevladine organizacije koje ga lišava ga njegove svijetle duhovnosti. S druge strane postoji greška onih koji žive nepovjerljivo prema društvenom zauzimanju za druge smatrajući ga nečim površnim, svjetovnim, komunističkim, populističkim. Ne možemo pretpostaviti ideal svetosti koji zanemaruje nepravde na ovom svijetu. Često se čuje kako je pred problemima u današnjem svijetu pitanje izbjeglica marginalno. Neki katolici kažu kako je to sekundarna tema u odnosu na ozbiljnu temu bioetike. Ako tako što govori političar zabrinut za svoj uspjeh, može se i razumjeti, ali on tada nije kršćanin. Prihvaćanje je ono što od nas traži Isus kada kaže kako prihvaćanjem svakog stranca prihvaćamo Njega samoga. Dakle, zaključuje Franjo, tu nije riječ o izmišljanju jednog pape ili o prolaznom deliriju. Možemo pomisliti da dajemo slavu Bogu samo kultom molitve ili jednostavno pridržavajući se nekih etičkih normi, ali zaboravljamo kako je kriterij za ocjenjivanje našeg života prije svega to što smo učinili drugima.

Papa ističe kako i u katoličkim medijima ima klevetanja i ogovaranja. Ti mediji ponekad potpuno zaboravljaju na osmu zapovijed: Ne reci lažna svjedočanstva! Uništava se sliku drugih bez milosti. Franjo podsjeća kako sveta osoba ne troši svoju energiju gunđanjem zbog tuđih grešaka, već izbjegava verbalno nasilje. Ne čini nam dobro gledati odozgo prema dolje, preuzimati ulogu nemilosrdnih sudaca, smatrati druge nedostojnima i truditi se davati lekcije. To je osjetljiv oblik nasilja, drži Franjo.

Preispitujte svoju savjest

Gledajmo Isusa i njegovu duboku samilost, poziva papa. Crkva ne treba toliko birokrate i službenike, već oduševljene misionare, prožete zanosom prenošenja istinskog života. Papa poziva sve kršćane da svakodnevno preispituju svoju savjest. Samo onaj koji je spreman slušati ima slobodu odustajanja od svoje točke gledišta koje je parcijalno i nedovoljno. Dobro otvorimo oči i uši, a prije svega srce, da bismo osjetili potresnost onoga što se događa oko nas, napisao je papa Franjo.

Pobudnica odgovara na mnoga pitanja današnjice i očito je potrebna u današnjem svijetu neizvjesnosti i krivo tumačenih problema.