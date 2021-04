Pijan lagao policiji da je zaražen: 'Trebao mi je prijevoz do doma'

Dosjetka 42-godišnjeg Karlovčanina skupo je koštala nakon što je pijan odlučio nasamariti policajce, da bi ga oni odvezli na triježnjenje na psihijatriji Opće bolnice Karlovac. Zbog širenja lažnih vijesti sada će morati odraditi 20 dana uvjetne zatvorske kazne s rokom kušnje od jedne godine.

Još 16. travnja prošle godine, kada su na snazi bile obavezne propusnice za putovanje izvan mjesta prebivališta, 42-godišnjak se oko 1.20 sati pijan vraćao pješice kući. Kako nije imao prijevoz do kuće, došetao je do policajaca na zaustavnom punktu i rekao im da je zaražen COVID-om 19 kako bi ga Hitna mogla prevesti doma, prenosi KAportal.

Ipak, nije završio kod kuće, već na odjelu psihijatrije Opće bolnice Karlovac na triježnjenju gdje su ga i testirali na COVID-19. Test je na kraju bio negativan, a Karlovčanin je na kraju priznao svoj naum, zbog čega ga trenutno Prekršajni sud u Karlovcu tereti za širenje lažnih vijesti i izazivanje bezrazložnog postupanja žurnih službi.

- S prijateljem sam se pješice vraćao iz Ozlja i bio sam jako pijan. Došao sam do policajca i rekao da imam COVID-19. Pozvao sam Hitnu, odvezli su me u Opću bolnicu Karlovac, testirali na koronavirus i smjestili na psihijatriju. Znam da nisam imao koronavirus, ali mi je trebao neki prijevoz do grada, kazao je muškarac na policijskom ispitivanju koje se vodilo kao iskaz na sudu jer se na ročištu nije pojavio, zbog čega sada mora odraditi 20 dana uvjetne kazne.