Karamarko: Stanje u stranci motivira me da se vratim politici

I stanje u stranci i sve skupa motivira me da se vratim u politiku, ali pitanje je što će mi sljedeće izmisliti. Očito se u stranci boje i računaju na moj povratak više nego ja.

Rekao je to bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko. On je uvjeren da se protiv njega plasiraju laži kako bi ga se diskreditiralo. U tom svjetlu gleda i objavu informacije u tjedniku Nacional da je posjednik polovice vile na Bukovcu koja se prodaje za 1,5 milijuna eura. Ostao je upisan kao posjednik u katastru, vlasnik je drugi, ali kaže da to nije njegova imovina, što svjedoče i vlasnički listovi.

