Kandidat Domovinskog pokreta za splitsko-dalmatinskog župana: HDZ-u nije stalo do općeg dobra

Mate Šimundić, profesor hrvatskoga jezika i književnosti i teolog, kandidat je Domovinskog pokreta za splitsko-dalmatinskog župana. Splićanin, koji se s obitelji prije 12 godina preselio u Kaštel Lukšić, otac je petero djece. Predaje hrvatski jezik u 1. gimnaziji u Splitu. Prije petnaestak godina bio je član županijske skupštine kao član HSP-a, ali je dao ostavku zbog obiteljskih razloga i od tada je politički neaktivan.

Zašto ste se odlučili vratiti u politiku?

Kad sam ušao u politiku, djeca su bila mala, a nisam bio ni zadovoljan odnosima u tadašnjoj stranci. Osjećam da je sada pravi trenutak da se ponovno uključim. Djeca su veća, obiteljske prilike su povoljnije, a presudno je bilo to što je Miroslav Škoro osnovao Domovinski pokret s novom ekipom dobronamjernih, situiranih ljudi, kojima politika nije prilika za biznis. To je, uostalom, i moj slučaj. Imam sve što mi treba za pristojan i normalan život; posao, kuću, miran obiteljski život. Ne želim stvarati karijeru i bogatiti se preko politike. Glavni motiv mog ulaska u politiku bio je taj da sutra moja djeca i njihovi vršnjaci ne moraju odlaziti iz Hrvatske zbog katastrofalnog gospodarskog stanja, korupcije i kriminala u našoj lijepoj Domovini. Slična razmišljanja prepoznao sam i kod ostalih kolega iz Domovinskog pokreta. Uvjeren sam da otvoreni pogled, sloboda djelovanja, vlastite ideje mogu utjecati da se ono loše polako mijenja. Imam podršku vodstva stranke te kolega u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Najviše me veseli to što je atmosfera dobra, pobjednička. Mi smo svi različiti ljudi, ali zajedno ćemo ostvariti cilj da nađemo najbolja rješenja za boljitak svih ljudi u našoj županiji.

Što biste željeli promijeniti?

Naš je problem što je županijska uprava glomazna, neučinkovita i netransparentna. Izbrojali smo čak 98 savjetnika. Ima tu poprilično bizarnih funkcija. Primjerice, savjetnik za pisarnicu ili savjetnik za web dizajn, iako postoje ljudi koji su na plaći i rade web dizajn. Županija je svojevrsno parkiralište stranačkih kadrova s kojima HDZ ne zna što bi. Sustav nije efikasan, a na čelu mu je nesposoban čovjek.

Zašto mislite da je Blaženko Boban nesposoban?

Pogledajte oko sebe, pogledajte kako stvari u županiji izgledaju. Jednostavno, taj glomazni sustav nije u funkciji javnog dobra, već je isključivo sam sebi svrha. Pokazatelji to dokazuju. Primjerice, Splitsko-dalmatinska županija rekorder je po broju nezaposlenih, skoro 30.000 ljudi, od čega je 50000 visokoobrazovanih. Naša županija, prema službenim podacima Hrvatske gospodarske komore, na zadnjem je mjestu među jadranskim županijama po pitanju izravnih stranih ulaganja. Imamo oko 2500 eura po stanovniku, a Istarska županija četiri puta više, Zadarska tri, Dubrovačka dva. Jasno je tko je odgovoran za takvo stanje. Odgovaran je župan koji vodi taj sustav, kao i njegovi prethodnici iz HDZ-a. HDZ-ovci Blaženko Boban i Ante Sanader nisu puno napravili da poboljšaju te negativne i crne brojke.

Što biste vi napravili?

Županija žurno treba preustroj, što otvara mogućnost za uštede. Mora se razdvojiti što je javno dobro, poput obrazovanja, od onoga što je privatni interes. Treba pokrenuti poljoprivredu, imamo cca 38.000 ha poljoprivrednog zemljišta. Obrađuje se polovica, druga polovica je zapuštena. Imamo 32.000 obitelji koji žive od poljoprivrede, to je iznimno značajan resurs. Istodobno smo ovisni o uvozu hrane, što se pokazalo kao velika opasnost u ovoj korona-krizi. Hrana koju uvozimo ne može se mjeriti s našim domaćim proizvodima i domaćom proizvodnjom. A županija treba potaknuti proizvodnju domaće hrane umjesto što izmišlja radna mjesta za fiktivne savjetnike. Evo još jednog primjera. Imamo program koji omogućuje učenicima besplatne marende u školi. Jednom tjedno zdravo voće, povrće i mlijeko, program kojega financira EU. Od 112 školskih ustanova pod upravom Splitsko-dalmatinske županije samo njih 5 koristi taj program jer se odgovorne osobe u županiji nisu pobrinule oko toga. Domovinski pokret i ja ćemo se založiti da svaki učenik dobije besplatnu marendu, od toga će koriti imati i djeca i roditelji i naši OPG-ovi. Djeca u školama jela bi zdravo i domaće, a istodobno bismo pomagali proizvodnju zdrave hrane i jačali domaće OPG-ove. O demografiji mnogi govore, ali političari ne vide da izumiremo i nestajemo. I tu ćemo učiniti sve jer je voda došla do grla.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kako je živjeti u Hrvatskoj s petero djece?

Uz štedljivost se može. Mi nemamo nekih luksuznih prohtjeva. Ja sam prosvjetni radnik, supruga je poduzetnica, otvorila je praonicu rublja i mi guramo. Borimo se kao i puno drugih obitelji u našem okruženju. Smatram da županija mora pomoći kako bi majke s troje ili više djece dobile status majke odgajateljice. Novci za takvo nešto moraju se naći. Bitno je i osvijestiti ulogu majke s više djece u društvu, da se ne osjeća zanemareno i poniženo. Ne smatram da taj status treba biti povezan s tim radi li ili ne radi, već joj to trebamo dati kao motivaciju. Sve što radimo treba biti u cilju demografije jer nam ozbiljno prijeti krah. HDZ-ove vlasti nisu svjesne problema i nisu ništa konkretno učinile da zaustave demografsko propadanje. Ako političar nema suosjećanja za ljude i ne zna kako oni žive, onda je na krivom mjestu. Na žalost, dojam je da nam zadnjih godina upravo takvi vode županiju. I državu.

Što bi za vas i Domovinski pokret bio uspjeh?

Uspjeh je ako zbog našeg djelovanja ljudima bude bolje. Pojavljujemo se prvi put na izborima. Izlazimo s ljubavlju prema ljudima i domovini. Ja sam optimist i koliko god to nadobudno zvučalo, uključio sam se radi pobjede, a pobjeda će biti ako narod izabere one koji će popraviti situaciju. HDZ ima strukturne probleme. U toj stranci dominiraju oni koji nisu tu radi općeg dobra, već zbog svojih partikularnih interesa, karijera ili bogaćenja. Domovinski pokret Splitsko – dalmatinske županije želi biti dio rješenja, pomoći ljudima, a ne kritičari koji pametuju. Upravo stoga izlazimo s konkretnim rješenjima i programima. To, uostalom, govori i moj slogan: Za našu dicu!