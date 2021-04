Škoro: Znam tko stoji iza Tomaševića i tko bi došao ustvari na vlast

Kandidat Domovinskog pokreta za gradonačelnika Zagreba Miroslav Škoro u utorak je poručio da će ući u drugi izborni krug s Tomislavom Tomaševićem jer je on jedini koji ga može "dobiti" budu i da ima daleko veća iskustva kad je u pitanju upravljanje sustavima.

"Jako dobro znam tko stoji iza Tomaševića i tko bi došao ustvari na vlast u gradu Zagrebu, a potom je njihov plan i da kroz četiri godine uistinu odvedu Hrvatsku u jednom smjeru u kojemu sam živio do 1989. godine. S tim sustavom se ne slažem", istaknuo je Škoro na konferenciji za novinare na kojoj je s predsjednikom Zelene liste Nenadom Matićem potpisao Sporazum o izbornoj suradnji.

Škoro je rekao kako ne želi da netko vrši nacionalizaciju, te da je on za slobodno tržište i tržišni pristup zelenim politikama, a ne na način za kakav se zalaže Tomašević.

"Zelena politika je nešto što će provoditi Slaven Dobrović i gospodin Matić, a neće provoditi gospodin Tomašević. Strpjet će se još neko vrijeme sigurno, jer zelen je definitivno", poručio je Škoro.

Komentirajući zaoštravanja prema njemu kandidatkinje za gradonačelnicu stranke Bandić Milan 365 Jelene Pavičić Vukičević, Škoro je rekao da to rade zato što osjećaju da gube tlo pod nogama i zato jer im je on najdirektnija konkurencija budući da po svim istraživanjima on ide u drugi krug s Tomaševićem.

Kaže i da su protiv loše vođenoga sustava koji je svugdje u Hrvatskoj pustio korijenje kroz duopol, a u nekim gradovima, poput Zagreba ima "svoje bočne trgovačke partnere". Jedan od njih je, dodao je, definitivno stranka BM 365, koja je i u prošlom mandatu bila "stožerni oslonac sa svojim žetončićima vladavini Andreja Plenkovića".

Za Zelenu listu kaže da je ta stranka od početka uz njega, te je siguran da će doprinijeti tome da budu još autentičniji u onome što su opisali u programu.

Škoro kaže da je Zagreb devastiran i zapušten te je siguran da se u četiri godine njegovog mandata može napraviti puno da ponovno zasvijetli, a posebice misli na zelene politike gdje je grad na žalost totalno zapušten. Garantira da će u godinu dana sanirati odlagalište otpada Jakuševec.

Matić kaže da je apsolutno uvjeren da će Škoro biti gradonačelnik Zagreba i da će ostvariti obećano. Škorina stručnost, znanje i golemo iskustvo može pomoći da se uhvati u koštac s financijama i svim problemima Grada u ovom teškim vremenima nakon potresa i u koronakrizi, kaže Matić.

