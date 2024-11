Htjela zasnovati obitelj, a onda je dobila užasne vijesti: 'Moje tijelo mi je stranac'

Mlada Kanađanka bori se za život nakon što je iznenada dobila dijagnozu četvrtog stadija raka limfnog sustava, a svojim slučajem želi ljude upozoriti da ozbiljno shvaćaju svoje zdravlje i o neobičnim simptomima obavijeste svog liječnika. Taylor Deanne Roy (32) dvije godine je zamjećivala promjene u svome tijelu, no smatrala je da se radi o običnim posljedicama starenja.

"Bila sam ekstremno umorna, gubila sam dah, koža me svrbjela i boljela su me nasumična mjesta na tijelu, no nisam mislila da se trebam brinuti" kazala je Taylor za Daily Mail. Krivila je sama sebe, a simptome je opravdavala i činjenicom da je izvan forme. Nakon dvije godine tegoba, otišla je liječniku u rujnu ove godine kada je na vratu pronašla veliku kvrgu.

Mjesec dana kasnije, nakon testiranja i biopsije, dobila je dijagnozu četvrtog stadija Hodgkinovog limfoma. "U trenutku kada sam saznala da imam rak, kao da je stao cijeli svijet. Osjećala sam se kao da ništa nije stvarno, željela sam postati najbolja verzija sebe i začeti obitelj, a sada se borim za život. Moje tijelo mi je stranac. Izdalo me na načine koje nisam mogla ni zamisliti" opisala je Taylor novi život u kojemu joj svakodnevni zadaci postaju nemoguća misija.

Hodgkinov limfom je rak koji napada limfni sustav. Među najčešćim simptomima su naticanje limfnih žlijezda u vratu, pazusima ili preponama, vrućica, umor i noćno znojenje. Četvrti stadij označava da se rak proširio na najmanje jedan organ izvan limfnog sustava, u Taylorinom slučaju radi se o njenim plućima i kralježnici. Plan liječenja obično uključuje najmanje šest ciklusa kemoterapije, steroide i radijacijsku terapiju.

Taylor vjeruje da je mogla ranije saznati za bolest da je bila upornija s liječnicima i da nije ignorirala znakove. "Da sam barem nešto rekla, sada ne bi bila na četvrtom stadiju" žali se, a drugima poručuje da se zalažu za sebe i ne odustaju kada ih liječnici ne slušaju.

POVEZANI ČLANCI:

GALERIJA Postala je naša misisca sa samo 15 godina i dobila traktor na poklon, a ovako izgleda danas