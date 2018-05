Kamera za dadilje uhvatila jeziv trenutak dok su majka i beba spavale

Policija je priopćila kako je čovjek u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak ujutro ušao u kuću u mjestu Layton City, Utah, prenosi DailyMail.

Snimke na kameri za dadilje su uhvatile provalnika kako pažljivo hoda po spavaćoj sobi dok je osmomjesečni sin vlasnika kuće spavao u dječjoj kolijevci.

Policija je rekla da je čovjeka uhvatila kamera dok je stajao pored kolijevke i kreveta na kojem je majka djeteta spavala. Uljez, koji je nosio iPhone s maskicom koja je prikazivala Appleov simbol, imao je i vjenčani prsten. Žena i muž su odlučili ostati anonimni, a napominju da uljez nije ništa ukrao iz kuće.

- Užasno sam uplašena. Ne znam kako da prijeđem preko ovog događaja, rekla je žena. - Što ako me fotografirao? Privatnost mog tijela je isključivo moja, napominje.

Par je rekao da nisu sigurni kako je uljez ušao u njihov dom jer nije bilo znakova provale, a sva su vrata bila zaključana. Boje se da je provalnik znao njihov kod za otvaranje garaže, a možda je i riječ o nekome koga znaju od prije.

- To je upravo ono što me zabrinjava, da bi to mogao biti netko koga znamo, rekao je muž. Muž nije u to vrijeme bio u spavaćoj sobi. Dvogodišnja kćerka je za vrijeme provale spavala u drugoj sobi.