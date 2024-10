'Kamenolom, a ne klimatske promjene, odgovoran za tragediju'

Sve je izvjesnije kako nezapamćenu tragediju u mjestu Donja Jablanica u istoimenom gradu nisu prouzročile klimatske promjene, nego ljudska pohlepa, korupcija i ilegalni kamenolom čiji su se ostaci kamena survali nekoliko stotina metara niz brdo i skoro u cijelosti zatrpali ovo selo.

Tamo su nastradale čitave obitelji, o čemu svjedoči Alka Glušić koja je u ovoj kamenoj apokalipsi izgubila sve. Sestru, brata, snahu i nećaka. I kuću u kojoj je živjela. Svi su poginuli pod naletom kamenja koje je nosila snažna bujica u noći na petak. – Izgubila sam četvero. Nemam više nikoga, a kuća mi je potpuno uništena – rekla je Reutersu u Donjoj Jablanici.

Ibrahim Begić je u poplavama izgubio nevjestu koja je bila trudna. Nju je udarilo drvo i usmrtilo. U tome mjestu poginulo je najmanje dvanaest osoba, a za još šest se traga. Sumnja se da je najmanje šest članova jedne obitelji zatrpano u srušenoj obiteljskoj kući te se strahuje kako crna bilanca nije konačna. Pripadnici Civilne zaštite i Gorske službe spašavanja uz pomoć strojeva pokušavaju skloniti nanose kamenja i drugog materijala kako bi došli do unesrećenih.

Pogled prema nebu nije obećavao, jer su se ponovno "navlačili" teški crni oblaci i počela je padati kiša, što je probudilo zebnju kod preživjelih koji se ne odmiču od kuća unatoč tome što su uništene te se neće moći u njih vratiti u ovome stanju. Predsjedateljica Vijeća ministara BiH je nakon susreta s unesrećenima i obilaska Donje Jablanice bila potresena.

VEZANI ČLANCI:

– Jako je teško govoriti poslije ovog stravičnog prizora koji sam vidjela na prostoru općine Jablanica. Čovjek jednostavno ne može vjerovati. Ovdje su stradale čitave obitelji – rekla je Krišto, koja je najavila potporu teško stradalome mjestu dodajući kako su na raspolaganje službe stavile Hrvatska, Srbija, Slovenija, EU, no dodala je kako si domaće vlasti mogu priuštiti pomoć teško pogođenom naselju. Komadi kamenja i šljake razlili su se posvuda po selu koje se kao i većina Jablanice smjestilo doslovno u škrtim proširenjima klisure rijeke Neretve i visokim brdima uokolo. No, tragovi iz sela, jasno se to vidi na snimkama napravljenim dronom, vode prema kamenolomu koji se nalazi u brdu. Otuda se kamena lavina sručila na selo. Za premijera Federacije BiH Nermina Nikšića nema dvojbe.

– Bujica, poplava, voda je dovela do žrtava u Buturović Polju (Konjic), ali ne bi bilo ovako da nije bilo kamenoloma. Ministrica (nap. a. okoliša i turizma) nas je informirala, a dobila je informaciju i od županijskog ministarstva, da je ta kompanija uspostavljena 2001. godine, ali da nikada nije izdana nikakva dokumentacija o koncesiji i odobrenju za eksploataciju. To treba prepustiti pravosudnim institucijama da istraže. Žrtve su posljedica isključivo obrušavanja tog kamenoloma – rekao je Nikšić.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

A riječ je o izvjesnoj obitelji Hondžo koja je eksploatirala kamen s te lokacije. Policija je najavila istragu o tome, no sada je glavni naglasak kako pomoći žrtvama koje su ostale bez ičega. Te, što je najteže, bez brojnih članova obitelji. Za razliku od Jablanice, stravični su razmjeri nevremena na području Konjica, na krajnjem sjeveru Hercegovine te susjednim “bosanskim” općinama Fojnici, Kiseljaku i Kreševu. Najteže je stradalo naselje Buturović Polje. Dramatičnim glasom pravi horor ispričala je Lejla Zalihić, koja je u jednome trenutku pomislila da će izgubiti supruga i kćer. Oni su se popeli na gornji kat kuće nakon što je vodostaj nekontrolirano počeo rasti. No, onda je kuća počela propadati, u trećem udaru se posve obrušila. Začula je vrisku supruga i kćeri. Nasreću, njih dvoje su preživjeli, a svekrva se vodi kao nestala. U Fojnici su se utopile tri osobe, uglavnom starije životne dobi. Ondje je jučer bio i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović koji je tako izrazio solidarnost s nastradalima te je najavio potporu sa svih razina vlasti kako bi se život u tim mjestima što prije normalizirao. On je posjetio i Kiseljak te Kreševo.

U ova dva mjesta zbog izvanrednih okolnosti danas neće biti izbora, kao i u Konjicu i Jablanici, a u Fojnici na tri izborna mjesta. Tako je odlučilo Središnje izborno povjerenstvo koje ipak nije donijelo odluku o odgodi izbora u cijeloj zemlji iako je to veći broj ljudi očekivao. Iako je BiH i u poplavama pokazala slabosti kao država u kojoj se ne zna tko točno vodi glavnu riječ u kriznim situacijama, isplivala je velika solidarnost. Kako unutar zemlje tako i izvan nje. Navijačke skupine zaraćenih nogometnih klubova zajedno su dostavljale pomoć, čelnik RS-a Milorad Dodik najavio je da će proglasiti dan žalosti, a Vaha Halilhodžić i Zdravko Mamić izdvojili su po 25.000 eura pomoći.