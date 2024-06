Kakvo vrijeme nas očekuje sutra? Temperature idu do 30 °C, ponegdje moguć i pljusak

Prema DHMZ-u sutra većinu Hrvatske očekuje pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu naoblaku te vrlo toplo, ponegdje i vruće. U noći i ujutro malo kiše može pasti ponajprije na širem riječkom području, a popodne uz granicu sa Slovenijom lokalno je moguć pokoji pljusak. Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab, na moru do umjeren jugozapadni i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 12 do 16, na Jadranu između 16 i 21 °C. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30 °C.

U istočnoj Hrvatskoj će biti Sunčano, ujutro lokalno uz maglu ili sumaglicu, a popodne ponegdje malu do umjerenu naoblaku. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura između 26 i 28 °C. Isto će vrijeme biti i u središnjoj Hrvatskoj. Većinom sunčano, sredinom dana povremeno umjerena naoblaka, a ponajprije uz granicu sa Slovenijom mala je mogućnost za lokalno jači razvoj oblaka i poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura između 26 i 28 °C.

Foto: DHMZ

U Gorskom kotaru i Lici će biti Barem djelomice sunčano, ujutro po kotlinama uz maglu ili sumaglicu. Popodne uz dnevni razvoj oblaka postoji mogućnost za pokoji pljusak, ponajprije u Gorskome kotaru. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 °C. Istra sutra može očekivati Pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, a poslijepodne i u noći ponegdje uz više oblaka kratkotrajna kiša ili pljusak. Ujutro će puhati slab istočni vjetar i jugo, zatim slabo do umjereno, krajem dana mjestimice pojačano jugo. More će biti malo, u drugom dijelu dana ponegdje umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 23 do 26 °C.

Na sjevernom Jadranu se prognozira većinom sunčano vrijeme, u Istri i na širem riječkom području povremeno više oblaka, a sredinom dana mjestimice može pasti malo kiše. Puhat će umjereno jugo, jugozapadni i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27 °C. U Dalmaciji će biti sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, ponegdje i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 29 °C.

Foto: DHMZ

"Idućih dana na kopnu manje oblaka i više vedrine, još u ponedjeljak i poneki pljusak na istoku zemlje. Temperatura zraka u daljnjem porastu, pa će od utorka uz vedrinu prevladavati vrućina te sparina koju će u srijedu olakšati jugozapadnjak. Na Jadranu osim jugozapadnog vjetra i sjeverozapadni, koji će do sredine tjedna povremeno puhati u najtoplijem dijelu dana. U ponedjeljak većinom sunčano, ujutro na jugu uz mogućnost za pljusak. Zatim vedrina, dnevna vrućina i sve toplije noći", prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.