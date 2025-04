Kakve veze imaju lokalni izbori sa smjenom v.d. predsjednice suda u Zadru? Zadarski suci potpisuju peticiju?!

Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije ne sudjeluje u postupcima imenovanja i razrješenja suca ovlaštenog za obavljanje poslova sudske uprave niti sudjeluje u postupku imenovanja i razrješenja predsjednika suda. Stoga Vas ljubazno molimo da se za navedeno obradite Županijskom sudu u Zadru te Državnom sudbenom vijeću koje je samostalno i neovisno tijelo koje osigurava samostalnost i neovisnost sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj. Odgovor je ovo ministarstva na upit Večernjeg lista o slučaju smjene v.d.predsjednice općinskog suda u Zadru, Jadranke Nižić Peroš. Tijekom četvrtka ujutro iz ureda predsjednika županijskog suda Ivana Markovića dobili smo potvrdu smjene, a podsjetimo jučer je u javnost iscurilo obrazloženje smjene koju potpisuje Marković(to nam nije potvrdio i sam predsjednik suda.)

U tom obrazloženju Marković među ostalim navodi da su utvrdili da međuljudski odnosi u općinskom sudu nisu na zadovoljavajućoj razini i da se to negativno odražava na rad i efikasnost suda, pa nastavlja da je to osobito došlo do izražaja tijekom pripremnih radnji za provedbu lokalnih izbora koji će se održati u svibnju 2025., kada je znatan dio sudaca i službenika Općinskog suda u Zadru, s iskustvom u dosadašnjem radu na izborima odbio suradnju s Županijskim izbornim povjerenstvom, zbog čega su ozbiljno dovedeni u pitanje rokovi određeni od strane Državnog izbornog povjerenstva za provođenje pripremnih radnji, te da je Državno izborno povjerenstvo obaviješteno o navedeno problemu i da je takvo stanje na zadarskom području ocijenilo kaotičnim.

Također se navodi da je Ured županijskog suda zaprimio i ozbiljne pritužbe na mobing nekih kandidata prijavljenih na oglas za izbor predsjednika/predsjednice Općinskog suda u Zadru. Iako je Večernji list zatražio službenu potvrdu ovih navoda od Ureda predsjednika županijskog suda kao i da nam županijski sud dostavi očitovanje smijenjene v.d. predsjednice općinskog suda, to nam nije dostavljeno, no do javnosti je ipak došlo i očitovanje bivše v.d. predsjednice općinskog suda koja demantira te navode i u kojem navodi da su pritužbe stigle jedino od nekolicine nezadovoljnih rasporedom, kao i suspendiranog suca?! Bivša v.d. predsjednica u očitovanju među ostalim pita kakve veze imaju lokalni izbori sa sudskom upravom Općinskog suda u Zadru, posebno s obzirom na činjenicu da ona nije uključena u rad niti jednog izbornog povjerenstva…

Sve navedene razloge smjene u svom očitovanju sutkinja Peroš Nižić ne smatra osnovanima i naglašava da je Općinski sud u Zadru u 2025. godini s 14 sudaca manje od potrebnog broja znatno smanjio broj neriješenih predmeta i dodatno podigao učinkovitost suda. Ističe i da sud nije dobio nikakvu pritužbu u svezi nezadovoljavajućih međusobnih odnosa i prijavu, odnosno ozbiljnu pritužbu na mobing osim pritužbe sudaca raspoređenih Godišnjim rasporedom u jednu Stalnu službu i da su iznesene u vidu prigovora na Godišnji raspored poslova, o kojima je, kako navodi sutkinja, baš predsjednik županijskog suda odlučio…

- Daljnje pritužbe na rad Sudske uprave Općinskog suda u Zadru, u svezi kojih ste tražili moje očitovanje, odnose se na pritužbe suspendiranog suca, te jedne službenice koja je nezadovoljna rasporedom posla i odnosima unutar pisarnice u kojoj radi i sudske savjetnice, čija je pritužba vezana uz ocjenu njezinog rada, koji sam ocijenila sukladno prijedlozima mentora, a u povodu koje odluke se pred Odborom za Državnu službu odlučuje po žalbi.

Osim navedenih pritužbi koje spadaju u redovno obavljanje poslova sudske uprave, nemam saznanja o „nezadovoljavajućim međuljudskim odnosima“, dapače, smatram da su međuljudski odnosi na ovome sudu vrlo dobri iako, naravno ima i zaposlenika koji nisu zadovoljni sa mojim radom i odlukama, ali navedena činjenica nikako ne može opravdati Vaše navode da su odnosi nezadovoljavajući, što proizlazi i iz malog broja zaprimljenih pritužbi, a s obzirom da sud ima gotovo 300 zaposlenika… navodi među ostalim sutkinja Peroš Nižić.

Prema navodima lokalnih portala zbog svega se potpisuje i peticija na općinskom sudu u Zadru, a Zadarski hr. navodi tekst peticije: "Vezano za navode iz rješenja predsjednika Županijskog suda u Zadru kojom se Jadranka Nižić Peroš razrješuje dužnosti v.d. predsjednika Općinskog suda u Zadru jer je utvrđeno da na Općinskom sudu u Zadru međuljudski odnosi nisu na zadovoljavajućoj razni što se odražava na efikasnost suda svojim potpisom potvrđujem da ti navodi nisu točni, da su odnosi korektni, profesionalni i zadovoljavajući." Inače navedena očitovanja službeno nisu potvrdili, a ni demantirali ni županijski ni općinski sud. Večernji list zatražio je odgovore o ovom slučaju i od DSV-a.