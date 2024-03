Svako šesto jaje koje ćemo pojesti za Uskrs bit će od ovih koka: 'Slobodno se mogu kretati'

U vrijeme uskrsnih blagdana u hrvatskoj potrošnji završi i do tri puta više jaja nego u ostalim mjesecima u godini, a svako šesto, prema nekim procjenama, bit će od nesilica iz Perfa-Bio iz Donje Stubice, jedne od vodećih domaćih farmi u proizvodnji jaja, na tržištu možda i najpoznatijoj po svojim, tzv. sretnim jajima. Direktor Perfe-Bio Marko Brajević kaže kako njihove koke jedu hranu s visokim udjelom domaćeg kukuruza, čija je cijena posljednjih godina divljala. I cijene ambalaže rasle su između 20 i 50%.

Sve to, čemu je pridonio i strah od COVID-19, širenje rata u Ukrajini, inflacija, utjecaj uvođenja eura u Hrvatskoj... utjecalo je i na znatan rast cijena jaja. No vjeruje kako su skokovite promjene ulaznih troškova sada iza njih te da će u sljedećem razdoblju cijene jaja biti stabilnije i povoljnije za potrošače.

– Mi u Perfi imamo sreću da imamo dovoljno proizvodnih farmi u raznim dijelovima Hrvatske pa nemamo rupa u proizvodnji i potražnji s domaćeg tržišta, posebice onda kad je potražnja kao sada, pred Uskrs , nešto veća. Dobro planiranje proizvodnje, a jednako tako i sortiranja i pakiranja te distribucije našim kupcima, kako bi u vrijeme najveće potražnje bilo dovoljno jaja, često zovemo pravim čarobiranjem. Sve Perfine proizvodnje – Perfa, Perfa-Bio, Bio-Vet i Benko Farma imaju oko 300.000 nesilica – i, prema našem planu, proizvest će ove godine oko 80 milijuna jaja. Iako ne postoje točni podaci o ukupnoj domaćoj proizvodnji, procjenjujemo da je naša proizvodnja oko 15%. Ujedno smo i najveći i jedini proizvođač iz svih vrsta različitih proizvodnji na domaćem tržištu.



20.02.2024., Donja Stubica - farma nesilica Perfa, Marko Brajevc, direktor Perfe. Photo: Robert Anic/PIXSELL Foto: Robert Anic/PIXSELL

Naša jaja dolaze iz bio uzgoja, slobodnog uzgoja, štalskog podnog i obogaćenog kaveznog uzgoja – kaže Brajević. Kakva su to sretna jaja, pitamo. – To je bila ideja o kojoj sam razmišljao prije deset godina jer se ni tada, a ni i sada, prema mojemu mišljenju, ne jede dovoljno ove zdrave i pristupačne namirnice. Htjeli smo učiniti vidljivijom našu proizvodnju koja je iz kavezne krenula u podnu, štalsku. Naše kokice postale su sretnije jer su se slobodnije mogle kretati i zbog toga jaja koja one snesu moraju biti ''sretna''. Siguran sam da smo sada najpoznatiji po najsretnijim jajima. To su ona iz bio i slobodnog držanja – napominje.

Siguran je da za kvalitetnu domaću proizvodnju nema straha sve dok na hrvatskom tržištu cijene budu fer, dok budu mogli ulagati i zajedno s domaćim proizvođačima stočne hrane, hrvatskim poljoprivrednicima, osiguravati visoku kvalitetu sirovine koja će završiti u smjesama hrane za Perfine sretne i najsretnije koke. – U takvoj smjesi je visokih 60% domaćeg kukuruza. Ono u što nećemo ići jest stihijska proizvodnja i hranjenje koka hranom niže kvalitete koje neće jamčiti kvalitetna jaja – objašnjava. Ovaj domaći proizvođač hrane dugogodišnji je partner i dobavljač međunarodnog lanca McDonalds, a partneri su mu i Spar, Metro, Lidl, Kaufland, Studenac...

