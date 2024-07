Kako su tijela smrznutih penjača konačno izvučena iz 'zone smrti' Everesta: 'Više puta sam povratio kiselinu'

Šerpa (vodič) Tshiring Jangbu ne može zaboraviti tijelo koje je vidio blizu vrha planine Lhotse, četvrte najviše planine na svijetu iza Mount Everesta, K2 i Kangchenjunge, na Himalaji prije više od deset godina. Radio je kao vodič za njemačkog penjača u svibnju 2012. godine, kada su naišli na tijelo češkog penjača Milana Sedlačeka, koji je preminuo nekoliko dana ranije. Jangbu se pitao kako je Sedlaček umro tako blizu vrha, primijetivši da mu nedostaje jedna rukavica. Pretpostavio je da je možda izgubio ravnotežu i pao zbog gole ruke koja je skliznula s užeta.

Tijelo je ostalo na tom mjestu, a svaki penjač koji je kasnije osvajao Lhotse morao je proći pored njega. Jangbu, tada 46-godišnjak, nije mogao predvidjeti da će se 12 godina kasnije vratiti kako bi preuzeo tijelo penjača kao dio vojne operacije čišćenja visokih Himalaja, koju je organizirala nepalska vojska. Ova operacija uključivala je 12 vojnika i 18 šerpa (vodiča), piše BBC.

U regiji Everesta zabilježeno je više od 300 smrtnih slučajeva u proteklih sto godina, a mnogi od tih tijela ostaju na planini. Broj smrtnih slučajeva raste, s osam ljudi poginulih ove godine i 18 prošle godine. Prva kampanja čišćenja pokrenuta je 2019., ali ove godine vlasti su prvi put postavile cilj preuzimanja pet tijela iz "zone smrti" iznad 8.000 metara.

Tijekom 54-dnevne operacije tim je uspio preuzeti četiri tijela, ukloniti jedan kostur i 11 tona smeća s nižih visina. Operacija je bila vrlo skupa i opasna. Vojska je ove godine izdvojila 37.400 dolara za izvlačenje svakog tijela. Za spuštanje tijela s visine od 8000 metara potrebno je dvanaest ljudi, a svakome trebaju četiri boce kisika. Jedna boca košta više od 400 dolara, što znači da je samo za kisik potrebno 20.000 dolara.

VEZANI ČLANCI:

Tim je, također, radio uglavnom noću kako ne bi ometao druge penjače. U regiji Everest, koja se također sastoji od Lhotse i Nuptse, postoje samo jedne jedine ljestve i žičara za ljude koji se penju i spuštaju iz baznog kampa. Bilo je izuzetno teško spustiti tijela jer su bila smrznuta i nepokretna. Tim je koristio sustav užadi za spuštanje tijela, jer ih nije bilo moguće gurati ili povlačiti zbog terena. "Više puta sam povratio kiselinu. Drugi su nastavili kašljati, a treći su imali glavobolje jer smo provodili sate i sate na vrlo velikoj nadmorskoj visini", kaže Jangbu.

Bilo je potrebno 24 sata neprestanog rada da se tijelo za koje se pretpostavlja da pripada češkom penjaču doveze do najbližeg kampa, koji je udaljen samo oko 3,5 km, kaže Jangbu. Nakon što su tijela spustili do najbližeg kampa, trebalo im je još 13 sati da ih prenesu do nižeg kampa. Sljedeća postaja za tijela bilo je putovanje u Kathmandu helikopterom, no posada je pet dana ostala zaglavljena u gradu Namche zbog lošeg vremena. U prijestolnicu su stigli sretno 4. lipnja.

U Katmanduu su tijela identificirana, a pronađeni su dokumenti koji potvrđuju identitete dva penjača - Milana Sedlačeka i Amerikanca Ronalda Yearwooda, koji je umro 2017. godine. Identifikacija ostala dva tijela je u tijeku. Ako nitko ne dođe po tijela tri mjeseca nakon identifikacije, bit će pokopana, bez obzira na to pripadaju li strancima ili Nepalcima.

Jangbu se prvi put počeo penjati u Himalajama s 20 godina i u svojoj karijeri osvojio je Everest tri puta i Lhotse pet puta. Osjeća da je vraćanje tijela penjača njegov način da se oduži Himalajama. "Planinari su se proslavili penjanjem. Himalaje su nam dale toliko mogućnosti. Obavljajući ovaj poseban posao izvlačenja mrtvih tijela, vrijeme je da se odužim Velikoj Himalaji."

FOTO Snažne kiše izbijale šahtove, rušile stabla: Pogledajte posljedice nevremena