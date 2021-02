Kako su mediji u regiji ispratili odlazak Milana Bandića: Dirljiva poruka iz Sarajeva

Smrt zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića snažno je odjeknula i u susjednim državama. Gotovi svi portali u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Sloveniji, Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu prenijeli su vijest o Bandićevoj smrti.

Poznati portal u BiH Klix.ba objavio je izjavu sarajevskog gradonačelnika Abdulaha Skake, koji je istaknuo kako ga je duboko pogodila vijest o iznenadnoj smrti gradonačelnika prijateljskog Zagreba, Milana Bandića.

""Hrvatska prijestolnica izgubila je dugogodišnjeg lidera koji je živio i radio za svoj grad i njegove stanovnike. To potvrđuje činjenica da mu je povjerenje da bude na čelu Zagreba dato više od dva desetljeća. Obitelji cijenjenog gradonačelnika i svim stanovnicima Zagreba upućujem najiskrenije riječi saučešća. Počivaj u miru, prijatelju", izjavio je Skaka", poručio je Skaka.

Klix.ba podsjeća kako su Grad Sarajevo i Grad Zagreb na osnovu Sporazuma potpisanog još davne 2001. godine, povezani dvadesetogodišnjim prijateljstvom, partnerstvom i izuzetnom suradnjom.

Isti portal objavio je dodatno i Bandićevu detaljnu biografiju, kao i pregled afera koje su se vezale uz Bandića:

"Osim toga što je dva desetljeća vladao Zagrebom, bit će zapamćen kao političar koji nikad ideologiju nije stavljao ispred novca i svog osobnog interesa pa je surađivao sa svima onima, bez obzira na stranačku pripadnost, koji su mu mogli omogućiti zadržavanje u vrhu političke scene Hrvatske. Poznat je po brojim aferama, pronevjerama, neostvarenim megaprojektima, vrijeđanju onih koji su ga na bilo koji način kritizirali, prijetnjama neistomišljenicima, ali i podržavanju HDZ-ove politike u Bosni i Hercegovini. Brojne su afere koje se vežu za njegove ime. Optužnice za aferu Agram, prenamjena zemljišta grada Zagreba, afera Pročistač, kupovina stana, zlatni WC, montažne kuće na Črnomercu, nagovaranje na lažno svjedočenje, krivotvorenje dokumentacije i mnoge druge", ističe Klix.ba

Portal Dnevni avaz također je posvetio nekoliko tekstova Milanu Bandiću, uključujući i članak pod naslovom "Tko je bio Milan Bandić":

"Bandićev mitski ritual, trčanje prije zore na igralištu u Kušlanovoj ulici, nije mogao proći bez njegovog vjernog suputnika, psa Rudija. Kao gradonačelnik sretao se s poznatima i nepoznatima, ugostio je brojne svjetske lidere i razne megazvijezde, ali i obične ljude koji su mu bili čvrsta biračka baza. Bio je kum na mnogim svadbama i krštenjima, dijelio pomoć svima koji su ga to tražili i to je bio jedan od recepata njegovog dugogodišnjeg ostanka na vlasti. Ništa se u Zagrebu nije moglo napraviti bez njegova znanja, uključujući i brojne poslove: Od građevinskih investicija, izgradnji fontana i spomenika do upravljanja sportskim klubovima. Njegovu vladavinu uzdrmalo je uhićenje 2014. godine i brojni naknadni sudski procesi zbog malverzacija", objavio je Dnevni avaz.

Jedan od vodećih portala u Srbiji Blic donio je više tekstova o Milanu Bandiću.

"Milan Bandić, gradonačelnik Zagreba je umro sinoć od srčanog udara, nakon što je godinama imao velikih problema sa zdravljem.

Ostat će zapamćen po burnoj karijeri i mnogim zanimljivim izjavama. Ono po čemu će ga se ljudi u regiji također sjećati je i viralni urnebesni snimak lomljenja česnice od prije dvije godine kada je Bandić veselo viknuo da je upravo on pronašao sretni novčić", objavio je Blic.

I portali u Sloveniji jutros su brzo javili vijest iz Zagreba. Portal utjecajnih novina Delo cijelo prijepodne drži tekst o smrti Milana Bandića među udarnim vijestima na naslovnici Delo.si.

Vijest o iznenadnoj smrti zagrebačkog gradonačelnika jedan je od najčitanijih tekstova danas na jednom od najpoznatijih portala u Crnoj Gori Vijesti.me

"Živio je za svoj grad, za Zagrepčanke i Zagrepčane koji su mu u svemu što je radio bili na prvom mjestu, za posao koji je s ljubavlju i energijom, unoseći cijeloga sebe, obavljao 21 godinu", prenosi Vijesti.me priopćenje Grada Zagreba nakon što je u noći potvrđena tužna vijest.