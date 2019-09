Kako je Plenković stvorio utjecaj u središtu europske moći

Scena prva: bila je nedjelja, vruće ljetno prijepodne 30. lipnja, kad je Andrej Plenković, nakon što se probudio oko 7 sati u Zagrebu i doletio omiljenom premijerskom rutom do Bruxellesa, ušetao na finalni krug pregovora o podjeli najvažnijih dužnosti u EU i zatekao dosta veselu atmosferu u sobi. Premijeri Portugala i Belgije, pregovarači uime političkih obitelji socijalista i liberala, izgledali su kao da bi svaki tren mogli početi otvarati boce šampanjca. Osmjesi od uha do uha. Očito pod dojmom da je sve već dogovoreno na višim instancijama, veselo su dočekali pregovarače uime Europske pučke stranke (EPP). No, Plenković i letonski premijer Krišjanis Karinš bili su više u raspoloženju da, umjesto šampanjca, izvuku hladan tuš.

– EPP se baš ne identificira s tim rješenjem – rekao je Plenković, citiran prema kasnijem prepričavanju jednog vrlo upućenog izvora koji je s nama razgovarao pod uvjetom anonimnosti jer se sve to događalo strogo povjerljivo, iza zatvorenih vrata.

To rješenje s kojim se Plenković i europski pučani “nisu identificirali” bilo je dogovoreno između njemačke kancelarke Angele Merkel, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, nizozemskog premijera Marka Ruttea i španjolskog premijera Pedra Sancheza. Prethodnih dana svi su se oni našli u Japanu, na sastanku na vrhu lidera skupine G20, i ondje na marginama dogovorili s čime dolaze na summit u Bruxelles, koji je započeo te nedjelje. Dolaze s rješenjem da Frans Timmermans, Nizozemac i vodeći kandidat (tzv. spitzenkandidat) europskih socijalista, druge političke grupacije na svibanjskim izborima za Europski parlament, bude predložen za novog predsjednika Europske komisije. Manfred Weber, spitzenkandidat pučana, nije bio u stanju okupiti većinu ni u EP-u, a pogotovo ne među državama članicama u Europskom vijeću, pa je i Merkel, kancelarka Njemačke i neokrunjena kraljica europskih pučana, dotad neprikosnovena u toj najvećoj političkoj grupaciji u EU, pristala na rješenje s Timmermansom. No, ne i Plenković, koji je na pripremnom, predsamitskom sastanku svih premijera i predsjednika država članica iz redova pučana te nedjelje bio jedan od predvodnika pobune protiv Merkeličina pristanka na ideju s Timmermansom. Kad su se svi preselili iz Kraljevske akademije, s pripremnog sastanka EPP-a, u zgradu Europa, gdje se održavaju sastanci Europskog vijeća, dakle u formatu svih 28 šefova država i vlada EU, EPP-ovi premijeri i predsjednici nastavili su se opirati nagovaranju Angele Merkel da je Timmermans jedino moguće rješenje.

