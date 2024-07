Kako je Peking u ruskoj zoni utjecaja savio zmajevo gnijezdo: Sateliti snimili gradnju kineske vojne baze

Kina u Tadžikistanu gradi vojnu bazu, prema satelitskim snimkama koje su objavile britanske novine Daily Telegraph. Ova srednjoazijska država do 1991. bila je članica Sovjetskog Saveza, što znači da ju Rusija de facto smatra svojom zonom utjecaja. Službeni Peking u ponedjeljak je opovrgnuo izvještaj Daily Telegrapha koji je objavljen još prošlog tjedna, no zapadni mediji već godinama pišu o velikom vojnom prisutstvu Kine u toj zemlji.



Kina u Tadžikistanu tu bazu gradi već skoro deset godina. Nalazi se u regiji Šaimak u blizini granice s Afganistanom, konkretno nešto sjevernije od afganistanskog koridora Wakhan. Baza ima izvidničke tornjeve, i u njoj su smještene trupe iz obje zemlje. Iako su zapadni mediji pisali više puta o ovoj bazi, dvije države nisu nikada priznale njezino postojanje.



"No, satelitske snimke pokazuju stalno napredovanje izgradnje, uključujući i pristupne ceste prema bazi", pišu britanske novine.

U ponedjeljak je kinesko veleposlanstvo u Dušanbeu nazvalo medijske napise neutemeljenima, a ministarstvo vanjskih poslova Tadžikistana reklo je da dvije zemlje "aktivno surađuju na pitanjima izazova i prijetnji", naročito na temama sprječavanja organiziranog kriminala, krijumčarenja droge i cyber kriminala, prenio je Radio slobodna Europa (RFE).



Suradnja dvije zemlje stalno se povećava, a osim ekonomske komponente, ona sadrži i vojnu. Prije dvije godine Dušanbe i Peking su se dogovorili da će svake dvije godine održavati zajedničke antiterorističke vježbe. Početkom srpnja kineski predsjednik Xi Jinping boravio je u državnom posjetu u Tadžikistanu kada se sastao s tamošnjim liderom Emomalijem Rahmonom. Xi je obećao da će Kina braniti "teritorijalni integritet" ove zemlje. Rahmonu je savezništvo s Pekingom vrlo važno – ekonomija njegove zemlje gotovo potpuno ovisi o kineskoj.

Kako je vojna baza smještena blizu granice s Afganistanom, mnogi su analitičari nakon što su se talibani u toj zemlji 2021. vratili na vlast ukazali da je kineska prisutnost u Tadžikistanu potrebna zbog stabilizacije sigurnosne situacije. U Afganistanu živi 11 milijuna etničkih Tadžika, što znači da ih je više u toj zemlji nego u samom Tadžikistanu.



- Postoji situacija vakuuma, a taj je vakuum popunila Kina. Od pogoršanja situacije u Afganistanu, Kina koristi strahove vlade Tadžikistana kako bi izgradila sigurnosni sektor – rekao je Daily Telegraphu politolog Parviz Mollojonov koji radu u nevladinoj organizaciji Međunarodno upozorenje smještenoj u Londonu.



- Tadžikistan želi dobre odnose sa svojim susjedima – s našim prijateljom medvjedom i našim prijateljom zmajom – opisao je slikovito Telegraphu analitičar iz te zemlje Rustam Azizi potrebu Dušanbea da surađuje i s Pekingom i s Moskvom.

Tadžikistan je jedna od najsiromašnijh zemalja u regiji. U 1990-ima je prošla kroz vrlo težak građanski rat, a još iz tog razdoblja je na vlasti Rahmon.



Njegova je vlada nedavno donijela nekoliko antiislamskih zakona, uključujući i zabranu nošenja hidžaba, kako bi se "zaštitile nacionalne kulturne vrijednosti te spriječili praznovjerje i ekstremizam". Policija je muškarcima pak znala na silu brijati duge brade koje vlada tumači kao znak da osoba možda posjeduje "ekstremističke stavove". Država je zatvorila i stotine džamija.

