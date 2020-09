Kako je obitelj Todorić trošila novac Agrokora: Otkrivamo tko je bio najrastrošniji

Neke stvari ne mogu se kupiti novcem, a za sve ostalo tu je MasterCard. Ili Visa. Ili Amex. Reklamu kartičarskih kuća članovi obitelji Todorić, ako je suditi po knjigovodstveno-financijskom vještačenju koje je na gotovo 400 stranica u aferi Agrokor napravila poljska revizorska kuća KPMG, odnosno u njezino ime ovlašteni i neovisni stručnjak Ismet Kamal, član Instituta ovlaštenih računovođa Engleske i Welsa, doslovno su shvatili. Pa su od 2009. do 2016. vrijedno peglali kreditne kartice kako bi platili neke svoje privatne troškove, pri čemu su, precizno je izračunano, ukupno potrošili oko 7,7 milijuna švicarskih franaka.

'Kompanija je moja, mogu što hoću'

Taj iznos, koji su članovi obitelji Todorić trošili na ljetovanja, zimovanja, safari, odjeću i modne dodatke poznatih svjetskih modnih kreatora, kupnju oružja, prepariranje životinja..., prema neki dan podignutoj optužnici, plaćao je Agrokor.

Najveći potrošač u obitelji Todorić, prema nalazima vještaka, bila je Todorićeva kći Iva Balent. Ona je tako, proizlazi iz financijsko-knjigovodstvenog nalaza, u 12 mjeseci 2009. na svojoj VISA kartici napravila troškove od 490.363 švicarska franka. Godinu poslije potrošena je svota bila i veća jer je potrošila 583.202 švicarska franaka. Sljedećih godina na VISA kartici je radila troškove koji su se kretali od 180.000 do oko 300.000 franaka godišnje, a najmanje troškova na kartici je napravila 2015., kada su joj godišnji troškovi iznosili 118.793 švicarska franka. Ukupno je u tih osam godina na karticama napravila trošak od 2,3 milijuna švicarskih franaka. Todorićeva kći u veljači 2009. potrošila je oko 30.000 franaka, i to u spa centru, kupujući u Louis Vuittonu UK, Hermesu Salzburg, Pradi Venecija, Chanelu Venecija...

VIDEO: Ivica Todorić na izlasku iz sudnice

Njezin brat Ivan Todorić tijekom kolovoza 2016. potrošio je oko 10.000 franaka plaćajući ručkove u restoranima Bevanda u Opatiji ili Takenoko u Dubrovniku. Agrokor mu je pokrivao točenje benzina, kupnju u Tisku ili Konzumu, ali i ulaznice za diskoteku Trocadero u Budvi ili odlazak k frizeru. Ivan Todorić je tijekom siječnja 2012. boravio u SAD-u, točnije u Las Vegasu, proizlazi iz njegovih troškova kreditne kartice za taj mjesec. Tamo je u trgovinama Dolce Gabbane, Christina Louboutina i Ermenegildo Zegne kupovao vjerojatno odjeću i obuću, a taj mjesečni kartični trošak od 24.531 švicarskog franka pokrio je Agrokor. Inače, u osam godina, u kojima su analizirani troškovi po karticama koji su napravili članovi obitelji Todorić, a koje je platio Agrokor, prema nalazu vještaka, najšparniji su bili Ivica i Vesna Todorić. Ivica Todorić je u tih osam godina Agrokorovim novcem platio 215.203 švicarska franka privatnih troškova, a njegova supruga 1,2 milijuna franaka troška po karticama koje je platio Agrokor.

Iako se ovakve stvari mogu činiti benignima u priči u kojoj je Todorić optužen da je vlastitu kompaniju oštetio za 1,2 milijarde kuna, one pokazuju obrazac ponašanja prema kojem se novac kompanije troši ne na poslovanje, nego na neke privatne užitke. Kada se ta priča prvi put tijekom istrage pojavila u javnosti, Ivica Todorić tvrdio je da je kompanija njegova te da on novac kompanije može trošiti kako hoće. U načelu je to istina, no pravno stvari tako ne funkcioniraju pa je Todorić sada, među ostalim, optužen i da je novac Agrokora trošio u privatne svrhe, svoje i svoje obitelji. U taj dio priče svakako spada i optužba da je od Agrokora uzeo 122,8 milijuna kuna kako bi banci podmirio kredit kojim su kupljeni Kulmerovi dvori, obiteljska rezidencija Todorićevih. Tužiteljstvo tvrdi da je taj novac s računa Agrokora prebačen na račun Todorića a da o tome nije odlučivao Nadzorni odbor Agrokora.

No u tom "poslu" su mu, kako tvrdi tužiteljstvo, pomagali Tomislav Lučić i Ljerka Puljić, a cijela ta financijska operacija se, prema navodima tužiteljstva, onda pokušala prikriti neosnovanom cesijom s društvom Investco. S Agrokorovih računa plaćale su se i razne usluge prijevoza, s tim da u tom dijelu vještak nije detaljno objašnjavao što je bio privatni, a što poslovni trošak. Iz nalaza proizlazi da je Agrokor 2012. za gorivo za helikopter platio 700.000 kuna, dok ga je najam helikoptera stajao milijun kuna. Isto tako, te je godine za najma osobnih vozila plaćeno 10 milijuna kuna, dok je gorivo za službena vozila stajalo 2,5 milijuna kuna, a popravak i rezervni dijelovi za službene automobile dodatnih 1,5 milijuna kuna.

Nadalje, Todoriću se inkriminira i da je s računa Agrokora Zug, tvrtke koja ima sjedište u Švicarskoj, podizao gotovinu. Konkretnije, podizale su je dvije osobe, koje su je onda predavale Todoriću, a radilo se o mjesečnim iznosima od 50.000 do 100.000 eura. Precizirano je i da je tako s tog računa od 2009. do 2016. ukupno podignuto 7,4 milijuna švicarskih franaka. Ta podizanja gotovine su poslije korištena uglavnom za privatne svrhe pa je tako tim novcem u veljači 2016. putovanje u Afriku, što je vjerojatno bio safari, plaćeno 65.832 franka. Tim novcem u dva navrata, u siječnju i ožujku 2013., plaćeno je i prepariranje životinja, a u oba slučaja radilo se o iznosima od po 833, odnosno 832 franka. Nadalje, Todorić je novcem podignutim sa švicarskog računa, prema nalazu vještaka, u ožujku 2013. platio i depozit za brodicu u iznosu od 30.000 franaka, dok je ostatak za tu brodicu u svibnju 2013. platio 36.023 franka.

I dok će se Todorić, u ovom dijelu optužbi, tijekom postupka možda i moći braniti tvrdnjama da novcem svoje kompanije može raspolagati kako hoće, puno će više problema imati s dijelom optužbe koji se odnosi na lažiranje financijskih godišnjih izvješća Agrokora. Prema tvrdnjama tužiteljstva, ali i navodima iz nalaza, to je svjesno rađeno kako bi se prikrile financijske dubioze Agrokora te neosnovane isplate dividende Todoriću. Njemu je od 2006. do 2015. isplaćeno 710 milijuna kuna dividendi. Vještak tvrdi da je ta isplata bila neosnovana jer je cijelo to vrijeme Agrokor poslovao s gubitkom.

Foto: Tomislav Miletić/PIXSELL

- Agrokor je koristio neprikladne računovodstvene politike. One su rezultirale većim, opsežnim, pogrešnim prikazivanjem u financijskim izvještajima, što je utjecalo na to da su likvidnost i profitabilnost Agrokora prikazani bolji nego što su bili. A to je poslužilo kao paravan za prikrivanje stvarne veličine financijskog problema - navedeno je u nalazu vještaka.

Osim toga, vještak smatra da je Agrokor u svojim godišnjim financijskim izvješćima pravilno primjenjivao međunarodne računovodstvene standarde, a što prema njemu nije, onda godišnja financijska izvješća ne bi bila pozitivna, već bi "kumulativni akumulirani gubici" 31. prosinca 2015. iznosili 3,4 milijarde kuna. Vještak procjenjuje da u tim godišnjim izvješćima nisu prikazane kreditne obveze Agrokora prema bankama, koje su po procjeni vještaka zadnji dan prosinca 2015. iznosile oko tri milijarde kuna.

Prigovori na nalaz vještaka

- Iako je Ivica Todorić bio glavni krajnji vlasnik Agrokora, nepravilnosti koje sam otkrio u transakcijama Agrokora s njim, kao i u ostalim okolnostima, negativno utječu na interes ostalih interesnih skupina koje primarno čine vjerovnici, ali i manjinski dioničari te zaposlenici. Određene transakcije rezultirale su korišću Ivice Todorića na štetu Agrokora. Napominjem da su Agrokor kao dioničarsko društvo i njegovi direktori bili podložni korporativnom zakonodavstvu, koje među ostalim zahtijeva da direktori djeluju u najboljem interesu kompanije - naveo je vještak u nalazu.

I dok on smatra da se godišnja financijska izvješća u Agrokoru nisu radila sukladno međunarodnim računovodstvenim standardima, obrane optuženika su tijekom istrage na njega imale podosta prigovora. Taj će nalaz bez sumnje biti najveći kamen smutnje tijekom postupka, a prva koja će se morati uhvatiti u koštac s njim, kao i s cijelim spisom koji već sada broji više od 80.000 stranica je Željka Skomeršić. Ona će biti predsjednica optužnog vijeća zagrebačkog Županijskog suda koje će raspravljati o pravomoćnosti optužnice protiv Ivice Todorića i 14-ice njegovih suoptuženika.