Detalji najiščekivanije optužnice u povijesti: Na što je sve Todorić trošio i za što se tereti

Najiščekivanija optužnica, slobodno bi se moglo reći u povijesti hrvatskog pravosuđa, ona u aferi Agrokor, nakon dvije i pol od pokretanja istrage u studenom 2017., konačno je stigla na zagrebački Županijski sud. A tom optužnicom, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu Ivici Todoriću i 14-ici njegovih suoptuženika na 459 stranica na teret stavlja da su raznim gospodarskim malverzacijama oštetili Agrokor za 1,2 milijarde kuna. Sam Todorić tereti se da si je pribavio nepripadajuću korist od 923.608.584 kuna, a tereti ga se i da je Agrokoru Investments BV sa sjedištem u Nizozemskoj pribavio nepripadajuću korist od 320.720.000 kuna.

Lažiranje izvješća

Osim njega, optuženi su i njegovi sinovi Ante i Ivan, bivši zet Hrvoje Balent te Damir Kuštrak, Ivica Crnjac, Mislav Galić, Tomislav Lučić, Piruška Canjuga, Ljerka Puljić, Ivica Sertić, Alojzije Pandžić, Marijan Alagušić te dva revizora kuće Baker Tilly – Olivio Discordia i Sanja Hrstić. Svi oni, prema optužnici, djela za koja se terete počinili su od 2006. do ožujka 2017., a, najjednostavnije rečeno, Todorić se tereti da je, kao predsjednik uprave Agrokora i vlasnik Agrokorovih dionica, u dogovoru s drugim optuženicima, koji su mu bili podređeni, lažirao godišnja financijska izvješća Agrokora.

Foto: VL

Prikazivao je da je stanje u Agrokoru bolje nego što je bilo, te si je neosnovno isplaćivao dividendu, čime je sebi pribavio nepripadajuću imovinsku korist, a na štetu Agrokora. Tužiteljstvo tvrdi i da su optuženici bili svjesni da su pojedinačna godišnja financijska izvješća Agrokora bila sastavljena i prezentirana protivno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Tvrde i da su od 2006. do 2015. u godišnjim financijskim izvješćima lažno prikazivali poslovne rezultate Agrokora i znatnu akumuliranu dobit iz koje je neosnovano isplaćivana dividenda. Prema tužiteljstvu, nerazmjer u stvarnom friziranom poslovanju Agrokora mjerljiv je u milijardama kuna, a optuženici se terete i da su raznim radnjama prikrivali Agrokorova potraživanja prema Todoriću, zatim dugovanja Agrokora prema bankama i drugim trgovačkim društvima.

Todoriću se stavlja na teret da je Agrokor od 2011. do 2014. platio i najmanje 55,6 milijuna kuna njegovih privatnih troškova. Tereti ga se i da je 122,8 milijuna kuna s računa Agrokora uplatio na svoj račun i to kako bi njime podmirio kredit za kupnju Kulmerovih dvora, rezidencije obitelji Todorić. Optužen je da je za milijun eura od EBRD-a kupio 12.811 dionica Agrokora. Dionice su kupljenje novcem Agrokora koji se prethodno zadužio kod banaka i poslovnih partnera Agrokora, a te je kredite trebao vratiti Agrokor. Inkriminira mu se i da je s računa Agrokor AG Zug, koji im sjedište u Švicarskoj te u kojem je bio predsjednik upravnog vijeća, podizao novac kojim su se plaćali troškovi uređenja nekretnine u Zagrebu, kupovala odjeća, modni dodaci, oružje, financirala ljetovanja, zimovanja, safari, prepariranje životinja...

VIDEO: Ivica Todorić na izlasku iz sudnice

Todorić je na to, tvrdi tužiteljstvo, potrošio 53,8 milijuna kuna. Osim toga, tereti ga se i da je s računa Agrokor AG Zuga podigao gotovinu koju je kao dividendu trebao isplatiti Agrokoru. No umjesto toga, tim je novcem, a radilo se o 7,4 milijuna eura i 32.880 švicarskih franaka osobno raspolagao. Agrokor je u toj priči oštećen za 109,4 milijuna kuna. Financijske malverzacije koje se Todoriću i ostalima stavljaju na teret tužiteljstvo je opisalo u četiri točke optužnice, a traže da se Todoriću produlje i mjere opreza, prema kojima je dužan boraviti na adresi boravišta te bez odobrenja ne smije napuštati područje Zagreba. Osim toga privremeno mu je oduzeta i putovnica i tužiteljstvo traži da mu mjere opreza koje su mu izrečene kada mu je uz jamčevinu od 7,5 milijuna kuna ukinut istražni zatvor ostanu na snazi do pravomoćnosti, odnosno izvršnosti presude.

Vještačenje Nizozemaca

Inače, tužiteljstvo je objasnilo i zašto je istraga dugo trajala. Od istrage do podizanja optužnice probijeni su svi zakonski rokovi, na što su obrane optuženika opetovano upozoravale. No tužiteljstvo kaže da je riječ o iznimno složenom predmetu čiji spis već sada broji oko 82.847 stranica te na čiju je istragu do sada utrošeno 11,4 milijuna kuna. Tijekom istrage ispitana su 84 svjedoka te je napravljeno knjigovodstveno-financijsko vještačenje koje će bez sumnje biti najveći prijepor između tužiteljstva i obrana u predstojećem postupku.

Vještačenje je radila poljska revizorska tvrtka KPMG jer, kako kaže tužiteljstvo u Hrvatskoj, do sada nije bilo ovako složenog predmeta gospodarskog kriminaliteta. Pojasnili su da su Poljaci dobili taj posao jer su neke domaće revizorske tvrtke odbile raditi vještačenje uz obrazloženje da nemaju potrebne kapacitete za to ili su u sukobu interesa. No kada je nalaz, koji također ima oko 400 stranica, napravljen, obrane nisu bile zadovoljene njime pa se tijekom istrage nadopunjavao te će se na njemu i u budućnosti bez sumnje lomiti koplja.

Todoriću je ovo druga optužnica jer mu se već sudi za izvlačenje novca iz Agrokora preko računa u Švicarskoj, a suđenje se treba nastaviti idući tjedan. On se oglasio izjavom za medije u kojoj je naveo da je DORH protiv njega, njegove obitelji i suradnika podigao optužnicu tri i pol godine “nakon što je proveden zločinački plan neprijateljskog otimanja Agrokora”.

– DORH je samo tehnički poslužio za podizanje ove optužnice koja će ostati povijesna sramota pravosuđa RH. Ona nije ništa drugo nego politički akt premijera RH Andreja Plenkovića, kojim se pokušava prikriti najveća korupcijska afera u povijesti jugoistočne Europe i šire – kazao je Todorić.

Sud će o optužnici odlučivati tek za koji mjesec Iako je optužnica za aferu Agrokor konačno stigla na sud, proći će mjeseci prije no što sud o njoj bude raspravljao jer, kako je pojasnio Krešimir Devčić, glasnogovornik zagrebačkog Županijskog suda, ona se prvo treba dostaviti optuženicima i njihovim odvjetnicima, koji u roku od osam dana od primitka optužnice imaju pravo na prigovor. Cijela ta procedura potrajat će sigurno koji mjesec, pa bi najrealnije bilo očekivati da se o pravomoćnosti optužnice ne odlučuje prije kraja ove i početka iduće godine. U međuvremenu bit će određen i sudac koji će se baviti spisom Agrokor, što se određuje kompjutorski. I tom sucu ili sutkinji vjerojatno će trebati neko određeno vrijeme da se upozna sa spisom, koji će se bez ikakve sumnje po našim sudovima povlačiti najmanje idućih 10 godina