Kako je London dočekao službenu rastavu s Europom

Brexit se po blatu poznaje. Dok se vozimo londonskom podzemnom željeznicom u prvim satima nakon izlaska Velike Britanije iz Europske unije, točno možete vidjeti tko su najvatreniji brexitovci – oni s blatom na cipelama.

Vraćamo se s trga ispred parlamenta u Westminsteru, gdje je upravo završilo slavlje, bučan doček Brexita u organizaciji Nigela Faragea i njegove stranke koja se i zove Brexit. Kiša i travnjak ostavili su blatnjav trag na cipelama svakoga tko se tu pojavio pa sad, dok se razilazimo u hladnu zimsku noć, možete točno vidjeti tko je izašao da se proveseli i napije na početku još jednog običnog vikenda, a tko je izašao da proslavi najposebniji dan u modernoj britanskoj povijesti, kako ga je nazvao Farage s pozornice, odbrojavajući minute do izlaska iz EU.

VIDEO Svađa brexitovaca s onima koji ga ne podržavaju

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Proveselili su se, samo je jučer trebalo dobro očistiti blatnjave cipele i nastaviti dalje sa životom. Ima li uopće života nakon EU? Ima, živi se, sve ide dalje, i zaista nisu u pravu svi propovjednici propasti koji su najavljivali krah i lom zbog Brexita. Samo je pitanje je li taj život nakon EU bolji ili lošiji. Zasad se po mnogočemu čini da će biti lošiji, ali i to tek treba vidjeti jer, bez obzira na to što se Brexit zaista formalno dogodio u prvoj minuti jučerašnjeg dana, prijelazno razdoblje koje su London i Bruxelles dogovorili u sporazumu o povlačenju znači da sve ostaje isto barem još godinu dana, a novi intenzivni pregovori (koji počinju već sutra) definirat će kakvi će biti budući odnosi.

Pismo i iz Hrvatske

Među onim britanskim građanima koji su zagovarali ostanak u EU i čije je razočaranje protekla dva dana u Londonu bilo očito i teško toliko da se praktički moglo rezati nožem, kružio je jedan vic: sretan vam Brexit, što je nešto kao Božić, samo što bi se Djed Božićnjak spustio niz dimnjak, uzeo vam sve stvari, obavio nuždu u vaše čarape i na vaš krevet, zapalio vašeg psa i cijeli dnevni boravak, a onda vam darovao komemorativni novčić od 50 penija i rekao da prestanete jadikovati.

Jučer, jutro poslije, Guardian na naslovnici pod naslovom “Već nam nedostajete” najavljuje poseban podlistak s 27 pisama iz Europe. Među njima je i pismo iz Hrvatske koje je napisao Berto Šalaj, profesor s Fakulteta političkih znanosti. Na euroskeptičnom kraju novinskog spektra Daily Express donosi naslov “Ustajte i blistajte, ovo je veličanstvena nova Britanija”.

VIDEO Engleskinje objašnjavaju zašto podržavaju Brexit

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Poštujući britanske tradicije, na doček Brexita ispred britanskog parlamenta nismo došli, a da prethodno nismo zalazili u obližnje pubove u Westminsteru. Na takav događaj ne ide se suhog grla, posebno ne na događaj koji organizira Nigel Farage, koji se hvali da je u tako dobroj formi da prije TV nastupa popije pet pinti dobrog engleskog piva i svejedno briljira u govoru. Svraćamo u pub Marquis of Granby u Ulici Romney, blizu predstavništva Europske komisije u Londonu i nedaleko od parlamenta. To je, kažu, omiljeni Farageov pub. Nekad je taj dugogodišnji europarlamentarac (koji nikad nije uspio postati parlamentarac u Westminsteru) toliko često visio ovdje da su novinari pisali da bi trebao početi plaćati stanarinu. Ali večeras on nije ovdje, na nekom privatnijem mjestu sprema se za izlazak na pozornicu 15 minuta prije nego što kazaljke otkucaju sat izlaska iz EU. Tu su zato njegovi pristaše koji se međusobno na šanku pozdravljaju s “Happy Brexit Day”, sretan dan Brexita.

– Probudit ćemo se sutra u slobodnoj zemlji, čovječe – govori jedan.

– Nikad se više nećemo sramiti svog patriotizma – uzvraća drugi.

Razgovori s gotovo svim slavljenicima Brexita svode se na tih nekoliko teza: Ujedinjeno Kraljevstvo izlaskom iz EU ponovno postaje potpuno suverena zemlja, slobodna od europskih zakonodavnih i sudskih institucija koje su te ljude ostavljale u dojmu da nemaju kontrolu nad vlastitom zemljom; zatim da Brexit ne znači da Britanci ne vole Europu, nego da ne vole Europsku uniju; i da žele nakon Brexita nastaviti imati dobre trgovinske i partnerske odnose s EU, samo pod svojim uvjetima. Otvoreno je pitanje, naravno, koliko svaka od tih teza može preživjeti susret s protuargumentima, ali to su duboka uvjerenja ovih ljudi, okupljenih na dočeku Brexita u Londonu.

VIDEO Doček Brexita

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Obzirni Johnson

Tu je i Tim Martin, biznismen vrlo aktivan u kampanji koja je dovela do Brexita, vlasnik lanca pubova Wetherspoon. Točnije, 875 pubova diljem zemlje.

– Budimo večeras velikodušni u svojoj pobjedi – kaže, pozivajući ove tvrde brexitovce da budu obzirni i prema sunarodnjacima koji su željeli ostanak u EU. I premijer Boris Johnson trudio se u noći Brexita slati pomirljivu poruku, nije čak u TV obraćanju naciji izrijekom ni spomenuo riječ Brexit, nego se fokusirao na tezu da je ovo početak britanskog narodnog preporoda, da sjajne nove prilike stoje pred cijelom zemljom i svim njezinim građanima, da treba zacijeliti rane i podjele nastale oko Brexita. No najpoznatiji britanski gostioničar Tim Martin već je, nekoliko rečenica kasnije, u borbenom raspoloženju. Ne treba, kaže, sada u sljedećoj fazi pregovora s EU pristati na trgovinski sporazum pod uvjetima Bruxellesa i 27 država članica:

– Jesu li se Amerikanci brinuli o trgovinskom sporazumu s nama kad su organizirali Bostonsku čajanku? Nisu! Nego su krenuli u novi početak vlastitim putem, ne mareći za prohtjeve nas s kojima su se razišli. Tako i mi trebamo, ne pristati na trgovinski sporazum kakav bi želio EU i koji nitko ne bi razumio osim glavnog odvjetnika – poručuje Tim Martin.

Upravo takvo razmišljanje čini vrlo realnom mogućnost da se najgori aspekti Brexita i najdramatičnije posljedice na živote građana tek pojave na kraju ove godine, na kraju prijelaznog razdoblja u kojem je sve ostalo isto, ali s neizvjesnošću kako će završiti pregovori o budućim odnosima. Početni stav EU u tim pregovorima je da Britanci mogu dobiti onoliko slobodnog trgovanja s jedinstvenim tržištem EU koliko budu spremni prihvaćati standarde i propise EU u svome zakonodavstvu.

VIDEO Britanci slave izlazak iz EU: Gazili zastavu EU i gestikulirali kao da vrše nuždu po njoj

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Početni stav Britanaca – ne samo ovih Farageovih pristaša na čija se razmišljanja do prije nekoliko godina moglo odmahnuti rukom i reći da nemaju nikakav politički utjecaj, nego i stav vlade premijera Borisa Johnsona, na čiju je politiku Farageov tabor imao itekakav utjecaj – jest da EU može svoj početni stav objesiti mačku o rep. Možda je to samo pregovaračka taktika u ovom trenutku, ali britanska vlada poručuje da nema namjeru pratiti standarde i propise EU nakon Brexita, da neće prihvaćati nikakvu nadležnost Suda EU i da neće tražiti odgodu prijelaznog razdoblja, nego da sve o budućim odnosima želi zaista ispregovarati u kratkom roku tijekom ove godine.

Upućeni diplomati u Bruxellesu kažu da će možda najteže biti ispregovarati suradnju u ribarskoj politici. Brexit znači da Britanci uvode svoj ZERP, zaštićeni ekonomski i ribolovni pojas. Neće oko njihovih obala više biti zajedničko more u kojem mogu ribariti i Francuzi, Nizozemci, Belgijci, ali i Španjolci, Danci i drugi s razvijenom ribarskom industrijom. A ribarstvo je u javnoj percepciji posebna djelatnost, za osjećaj vlastitog suvereniteta ljudima nekako važnija od nekih drugih djelatnosti. S ribarima lako politički suosjećaju i ljudi koji udicu ili mrežu u životu nisu vidjeli.

– Bit će nam fantastično izvan EU – kaže Tony Smith, čovjek iz prvih redova uz pozornicu na dočeku Brexita u Londonu. Svjestan je da to “fantastično” puno ovisi o ishodu druge faze pregovora, no kaže da je izvan sebe od sreće (“over the moon”) jer je sam izlazak iz EU divovski prvi korak koji je priželjkivao. Vjeruje da je Nigel Farage toliko promijenio smjer britanske politike i utjecao na politiku premijera Borisa Johnsona da “Boris sada govori sve prave stvari koje želimo čuti”.

– A Farage bi trebao postati vitez – dodaje Tony Smith.

VIDEO Slavljenici skandiraju "Trump, Trump"

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Trumpova potpora

Prvi put u povijesti ta fasciniranost najsirovijim britanskim euroskeptičnim političarom nije nešto što dijele obični simpatizeri na blatnjavim skupovima, nego ta fasciniranost seže do najmoćnije fotelje na svijetu – Ovalnog ureda Bijele kuće u Washingtonu. Američki predsjednik Donald Trump druži se s Farageom, brblja s njim u radijskom showu koji Farage vodi, poticao je Faragea da se udruži s Johnsonom, odnosno sklopi pakt o nenapadanju uoči izbora kako bi zajedničkim snagama izveli ovakav Brexit kakav su izveli i nastavljaju izvoditi. Već danas Farage leti u Washington, kamo ga je Trump pozvao da nazoči njegovu govoru o stanju nacije u Kongresu u utorak.

Europa se na tu spoznaju već možda navikla, ali i dalje je to pomalo zastrašujuća spoznaja da prvi put u povijesti europskih integracija Amerika ne da nije izravno zainteresirana i aktivna u poticanju stvaranja Europe koja je ujedinjena, mirna i slobodna, nego je kroz Trumpa aktivna u poticanju dezintegracije i slabljenja EU. Zbog toga je i na dočeku Brexita u Londonu bilo dosta onih s američkim zastavama koji su skandirali Trumpu. Bile su tu i skupine euroskeptika iz Francuske i Nizozemske koji priželjkuju da će se nakon Brexita dogoditi Frexit i Nexit, kako su pisali na svojim transparentima.

No možda prije nego ta dva “exita”, iza brda se valja jedan drugi. Izlazak Škotske iz Ujedinjenog Kraljevstva. U povijesnoj noći, dok se ispred britanskog parlamenta u Westminsteru slavilo, ispred škotskog parlamenta u Edinburghu ljudi su obilježavali Brexit noseći svijeće i poručujući Europskoj uniji da ostavi upaljeno svijetlo za njih, Škote, koji će se vratiti u članstvo kao neovisna država. Na referendumu s pitanjem žele li da Škotska izađe iz Ujedinjenog Kraljevstva, građani Škotske 2014. godine izjasnili su se 55-postotnom većinom da ne žele. A 2016. godine na referendumu o Brexitu rezultat u Škotskoj bio je 62 posto za ostanak u EU.

– Onakvo Ujedinjeno Kraljevstvo u kakvom je Škotska 2014. godine poželjela ostati večeras je prestalo postojati – kaže sada škotska premijerka Nicola Sturgeon.

– Ne samo da je legitimno nego je i nužno da Škotska dobije priliku odlučiti želi li krenuti putem koji će nas vratiti u srce europske obitelji naroda – dodaje. Sturgeon želi novi referendum o neovisnosti, koji joj Johnson ne namjerava dopustiti, ali škotska premijerka uvjerena je da Brexit otvara povijesnu priliku, da samo treba imati strpljenja i da će Škoti zbog novih okolnosti uskoro imati priliku izaći iz Ujedinjenog Kraljevstva.

Blatnjave cipele s dočeka Brexita u Westminsteru jučer su očišćene, ali samo u doslovnom, fizičkom smislu. Pitanje je i dalje u kakvim će cipelama, sjajnim ili blatnjavim, i Britanija i Europa koračati dalje.

FOTO Proslava Brexita