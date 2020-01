Izglasan sporazum o Brexitu, zastupnici pjevali pjesmu koja se pjeva na sprovodima

Europski parlament potvrdio je u srijedu navečer na plenarnoj sjednici u Bruxellesu sporazum o izlasku Velike Britanije, prve zemlje u povijesti koja napušta Europsku uniju, koja se do sada uvijek širila.

Za sporazum je glasovao 621 zastupnik, protiv je bilo njih 49, a 13 suzdržanih. Sada je preostalo još da Vijeće EU-a kroz pisanu proceduru potvrdi sporazum koji će stupiti na snagu u petak, 31. siječnja u ponoć, po srednjoeuropskom vremenu, što je 23.00 po britanskom vremenu.

Na inicijativu njemačke zastupnice Zelenih Terry Reintke nakon glasovanja svi zastupnici su ustali i počeli pjevati škotsku pjesmu "Auld Lang Syne", kojom se tradicionalno ispraća stara godina i dočekuje nova. Ta se pjesma pjeva i na sprovodima i drugim oproštajnim prigodama, ali i na proslavama diplome ili mature. Dok su pjevali tu pjesmu, većina zastupnika se držala za ruke, mnogi sa suzama u očima.

"Nedostajat ćete nam", ponavljala je većina govornika koji su sudjelovali u raspravi i koja je na trenutke bila vrlo emotivna.

U raspravi su uz zastupnike Europskog parlamenta sudjelovali predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i glavni pregovarač za brexit Michel Barnier, a u ime Vijeća EU-a državna tajnica u hrvatskom ministarstvu vanjskih poslova Nikolina Brnjac.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je, govoreći o budućim odnosima s Ujedinjenom Kraljevinom, da će inzistirati na jamstvima za poštenu tržišnu utakmicu i da neće dopustiti da europske tvrtke budu izložene nepoštenoj konkurenciji.

