'Kada se razboli u Hrvatskoj, čovjek ne osiromaši'

Životni vijek u Hrvatskoj raste, ulaskom u EU broj liječnika i sestara u odnosu na broj stanovnika porastao je, stopa smrtnosti od izlječivih bolesti smanjena je, no i dalje viša od europskog prosjeka, umiremo od bolesti srca i raka od kojeg imamo nisku stopu preživljavanja – dio je izvještaja o stanju zdravlja i zdravstvene zaštite 2019. u Hrvatskoj.

Taj izvještaj Europske komisije njezini su predstavnici izlagali jučer u Školi narodnog zdravlja “Andrija Štampar” i u njemu su pušenje, pretilost i konzumacija alkohola (posebice među mladima) istaknuti kao loši stilovi života koji su najveći rizični čimbenici za bolesti od kojih obolijevamo i umiremo. No treba naglasiti da je dio tih podataka, konkretno onih koji se odnose na pušenje, zastario budući da se navodi rezultat iz ankete provedene 2014. godine o broju pušača u Hrvatskoj. Predstavnici Komisije objasnili su da je to zato što moraju koristiti podatke iz godina iz kojih ih imaju za većinu ostalih članica EU kako bi mogli napraviti usporedbu. Pozitivna poruka koju su poslali otamo jest da, kako su rekli, kada se čovjek razboli u Hrvatskoj, ne osiromaši, u usporedbi s drugim zemljama financijska zaštita koju pruža zdravstveni sustav u nas bolji je od europskog prosjeka no to, kako su rekli, nije u izvještaju. Među okupljenima u publici bio je prim. dr. Ranko Stevanović iz HZJZ-a koji je poručio da se iz ovog javnozdravstvenog profila ne vidi da Hrvatska ima najbolji transplantacijski program na svijetu ili da je druga u elektroničkom propisivanju recepta.

– U javnom zdravstvu imate najmanje šest profila koje morate kombinirati da biste pretpostavili što se zapravo događa – rekao je dr. Stevanović. Ravnateljica spomenute škole prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak također je poručila da RH ima tradiciju prikupljanja podataka koji su dobro utemeljeni te da se treba napraviti iskorak u smislu povratne informacije onima koji su prikupljali iste te zdravstvene podatke.

