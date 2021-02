'Kada je Mikuljan dobio udarac i ležao na tlu nije bilo Culeja, došao je tek poslije'

Poslije dva neuspjela pokušaja pred Općinskim sudom u Vukovaru konačno je održana rasprava za slučaj brutalnog premlaćivanja Ivana Mikuljana (23) koji je tom prilikom zadobio teške tjelesne ozljede opasne po život radi kojih je ostao slijep i 100-postotni invalid.

Rasprava je započela čitanjem optužnice prema kojom se prvooptuženi Luka Miškulin (22) optužuje za nanošenje osobito teških tjelesnih ozljeda dok se Domagoj Culej (25), Gabrijel Čekić (22) i Danijel Hodak (22) terete za sudjelovanje u tuči koja se dogodila 22. kolovoza 2018. godine u središtu Vinkovaca. Prema optužnici Mikulin se tereti da je Mikuljanu zadao udarac šakom u lijevu stranu glave poslije čega je on pao i glavom udario u asfalt. Poslije čitanja optužnice Miškulin, Culej i Hodak su kazali kako se ne osjećaju krivim za taj događaj dok je Gabrijel Čekić kazao da se osjeća kriv i jedini je iznio svoju obranu. Preostala tri optuženika svoju obranu će iznijeti na kraju sudskog postupka.

Prema riječima Čekića tučnjavi u Vinkovcima prethodila je tučnjava od prije nekoliko dana koja se dogodila u Rokovcima, u vrijeme tamošnjeg kirbaja, kada su on, Culej i Miškulin dobili batina od desetak osoba iz Rokovaca i Retkovaca. Iznoseći svoju obranu, a isto je ponovio i u iskazima danim u policiji i Županijskom državnom odvjetništvu koji su saslušani, Čekić je kazao kako je u toj tučnjavi sudjelovao i Ivan Mikuljan kojega je zalio pićem iz čaše koju je držao.

-Tučnjavu je zaustavila policija, a poslije nje su Culeja, jer su valjda došli do njegovog broja, počeli nazivati dečki iz Rokovaca i Retkovaca i prijetiti. Dnevno je bilo minimalno desetak poziva - kazao je Čekić.

Osnovana je zatvorena Facebook grupa preko koje su nastavili prozivati i prijetiti jedni drugima da bi 22. kolovoza došlo i to te tuče. Čekić kaže kako nisu ništa posebno dogovarali za taj dan tako da su prethodno bili u jednom od kafića da bi u vrijeme dok su bili u casinu dobili obavijest u grupi da ekipina mladića iz Rokovaca i Retkovaca dolazi u Vinkovce da se obračunaju.

- Stajao sam s Mikuljanom i razgovarao o događaju od prije nekoliko dana iz Rokovaca kada mi je zazvonio mobitel. Okrenuo sam se na drugu stranu dok sam razgovarao. Po završetku razgovara sam se okrenuo i vidio da se tuku i kako se Hodak i Miškulin naguravaju. Ne znam kako je započela tučnjava, a nisam vidio ni Mikuljana da leži na tlu. Tijekom te tuče ja sam nogom u stražnjicu udario Hodaka s kojim sam i tada i danas jako dobar. Bilo je tu više osoba koje su gledale tuču. Kada je sve završilo ja sam otišao kući, kazao je Čekić.

Odgovarajući na upite odvjetnika, a gledajući snimak nadzorne kamere, Čekić je rekao kako u vrijeme kada je Mikuljan dobio udarac i ležao na tlu ne vidi se Domagoj Culej koji je došao tek poslije. Na toj snimci se ne vidi da je Culej, inače sin bivšeg saborskog zastupnika Steve Culeja, sudjelovao u tuči. Inače, u tučnjavi je sudjelovao i nekoliko maloljetnih osoba.

Poslije suđenja Ivan Mikuljan, koji na suđenja dolazi u pratnji oca, kazao je kako on nije sudjelovao u tučnjavi u Rokovcima.

- Bio sam tamo ali nisam se s nikim tukao niti sam ikoga dirao. Ruka mi je bila u gipsu te i danas imam ožiljak od ozljede. Nisam znao niti da se dogovara druga tuča niti mi je itko to rekao. Imao sam svoj profil na Facebooku ali nisam bio te grupe koja se spominje. Niti od prijatelja koji su bili sa mnom nitko mi nije rekao da se nešto sprema. Stajao sam s Čekićem i pričao kada me je netko udario. Kažu da je to bio Miškulin i vjerojatno jeste - rekao je Mikuljan.

Sljedeća rasprava na sudu najavljena je za 12. ožujak kada će biti saslušana tri svjedoka, a svoj iskaz će putem video linka dati i Ivan Mikuljan. To je predložio njegov odvjetnik pozivajući se na epileptičke napade u strahu da ne dobije novi tijekom iskaza dok su napadači u njegovoj blizini.

Poslije zadobivenih ozljeda Mikuljan je proveo četiri i pol mjeseca u vinkovačkoj bolnici i u KBC Osijek. Mjesec i pol je proveo u komi, a imao je i četiri teške operacije. Liječnici su mu poslije kazali kako je slučajno ostao živ. Inače, zakonom je za ovo kazneno djelo zapriječena kazna zatvora od 3 do 12 godina s tim da će visina nadoknade štete utvrditi kroz parnični postupak.