Kad idete u Bruxelles, ponesite dekice da vam ne bude hladno

Subota 31. prosinca: Euro ne rješava Hrvatima ni jedan problem

Dok traje slavlje vlasti zbog ulaska Hrvatske u Schengen i uvođenja eura, jedan se naš list u naslovu pita "Zašto Hrvati ne iskazuju euforiju zbog eura i Schengena", a i mediji u svijetu, istina, uz one koji u tome vide korist za našu zemlju, tvrde da "euro ne rješava Hrvatima ni jedan problem". Sad formalno imamo što i većina zemalja EU i više nema prepreka da te zemlje stižemo u gospodarstvu i standardu. No taj "veliki uspjeh", koji je za neke novinare usporediv s "pobjedom u Domovinskom ratu" (!?), za većinu Hrvata znači malo ili ne znači ništa. Tisuće ljudi koji se hrane u pučkim kuhinjama, stotine tisuća umirovljenika koji imaju mirovine manje od 300 eura, radnici s minimalcem i oni koji rade, a plaće i ne primaju, nevoljnici koji su prisiljeni na odlazak u inozemstvo... nemaju razloga za slavlje, svejedno im je jesu li ili nisu u Schengenu i koje će im valute nedostajati za uzdržavanje obitelji te samo s prijezirom mogu gledati kako Andrej Plenković i Von der Leyen kliču na Bregani ili na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, a francuski predsjednik Macron u čestitki izgovara nekoliko rečenica na hrvatskom. Zaključno rečeno – hrvatske su se elite još više udaljile od hrvatskog naroda.

Nedjelja 1. siječnja: Mitska veličina Hajduka prodana je za šaku dolara

Osim novčanih, nestali su svi kriteriji u prodaji hrvatskih nogometaša u inozemstvo. Svojedobno sam napisao da će agenti stranih klubova dolaziti i u dječje vrtiće ne bi li uočili talente koje će odvesti van. Sada je Hajduk Los Angeles FC-u prodao 20-godišnjeg Stipu Biuka i, naravno, najviše se ističu milijuni dolara koje će Splićani dobiti. Ali ogorčenje je veliko, bivši nogometaš Hajduka Tonči Kukoč na Facebooku piše: "Hajduk vode nesposobni ljudi koji nemaju pojma o nogometu. Potrošili su još jednoga talenta da spase svoje guzice. Sve što je trebalo biti budućnost i nositelji igre Hajduka, oni su prodali. U tjedan dana prodali su Ljubičića i utopili Biuka (najvredniji eksponati kluba), još je ostao samo Vušković, ali i on će uskoro." Koja je svrha postojanja prvoligaških nogometnih klubova u Hrvatskoj? Da odgajaju, uzgajaju, proizvode za prodaju igrače kao što se uzgajaju i prodaju svinje, žitarice, voće. Slavna prošlost Hajduka, njegovi bezbrojni trofeji i imena velikih igrača koja se izgovaraju kao imena svetaca, ljubav za klub i njegova poistovjećenost sa Splitom – sve je to pogaženo, a prodajom Biuka Skočibušićev Hajduk je svoje mitsko nasljeđe dao za šaku dolara.

Ponedjeljak 2. siječnja: Mamića možete istjerati iz Hrvatske, ali ne i SFRJ iz Mamića

"Mamićevci" Rožić, Zorić, Bogdanić i Šušak u Maksimiru, na sastanku s novinarima sazvanom mimo Dinamove Uprave, okomili su se na predsjednika kluba Barišića i člana Uprave Antolića, i traže izvanrednu skupštinu za koju su skupili dovoljno potpisa. Posebno je dirljiv bio Rožić kad je rekao: "Vi možete Zdravka Mamića istjerati iz Dinama, ali nikad ne možete istjerati Dinamo iz Zdravka Mamića." Na jednom susretu sa srpskim novinarima 2009. godine, kako je pisao Jutarnji list, tada šef Dinama Mamić priznao je da je "zapravo pomalo jugonostalgičar" te "voli srpsku narodnu muziku i zna napamet sve pjesme navijača Crvene zvezde i Partizana". Novinari su ga pitali i nedostaje li mu "zajednička država", na što je odgovorio: "Mi smo živjeli u najljepšoj državi na svijetu koja se zvala Jugoslavija."

Ako i ne smije u Hrvatsku, gdje bi kao osuđeni kriminalac koji je iz Dinama u svoj džep "istjerivao" stotine milijuna kuna na duže vrijeme morao u zatvor, Mamić pokadšto skokne iz Međugorja u Beograd, gdje potvrđuje Rožićevu "dosjetku", ali malo preinačenu – Mamića možete istjerati iz Hrvatske, ali Jugoslaviju i kriminalca nikad ne možete istjerati iz Mamića.

Utorak 3. siječnja: Dužnosnici nisu znali kakvi su trgovci?!

Premijer Andrej Plenković sazvao je sastanak zbog neopravdanog dizanja cijena nakon uvođenja eura, a u Dnevniku Nove TV gostovao je savjetnik ministra gospodarstva Jurica Lovrinčević – upitan nije li kasno reagirati nekoliko dana nakon uvođenja eura, odgovorio je: "Apsolutno nije kasno, nismo znali da će se neki trgovci ponijeti kako su se ponijeli." Jedan drugi dužnosnik reče kako "nije bilo indikacija" da će se nepošteno raditi. Nepojmljivo je da ljudi na tako odgovornim mjestima ne znaju kakva je narav trgovaca, da ne znaju da je plamen blizu slame opasan.

Pa umjesto da ih spriječe strogim pravilima i zaprijete im teškim kaznama, pokušavaju nešto učiniti kad su se trgovci već omastili i kad ne namjeravaju stati. Kojeg god su kupca, ma gdje kupovao, novinari upitali jesu li ga zakinuli, odgovorio je da jesu. Jedan je primjer domaći maslac koji se u jednom trgovačkom lancu prodaje po 2,89 eura ili 21,77 kuna, a koštao je 13,59 kuna te je razlika gotovo osam kuna(!), a jedan potrošač kaže: "Ne vrijeđajte nam inteligenciju. Sramotno ste digli cijene u svoju korist." Kupci su najavili da u trgovinama toga lanca više neće kupovati, no neće li i poslije kupovanja drugdje reći – isto.

Srijeda 4. siječnja: Je li moguće da se to događa u sinonimu, simbolu i sjedištu Unije

Je li moguće da se to događa u gradu koji je sinonim, simbol i sjedište Europske unije? Dakle, bruxelleski restorani su u panici, neki su otpustili dio osoblja, smanjili menije, mnogi ugasili grijalice, grad gostima daje dekice, regionalna vlast u međuvremenu najavljuje da planira pomoći restoranskom biznisu. Zbog sve većih troškova energije, udruga Horeca, koja okuplja 30 tisuća Belgijanaca zaposlenih u uslužnim djelatnostima, od vlade traži da im odmah smanji socijalna davanja te privremeno i PDV, na šest posto najmanje tri tromjesečja. Istina, zbog nedostatka i skupoće energije cijela je Europa u nevoljama, ali dijeljenje dekica gostima u restoranima da se pokriju kako im ne bi bilo hladno pad je EU na najniže grane.

U Zagrebu je sada toplo, ali se moglo dogoditi, da je bilo hladnije, da na ispijanju kave na Trgu bana Jelačića u Zagrebu Von der Leyen i Plenković zamole da im se donesu dekice kako se ne bi smrzavali, što bi bila dodatna pojedinost u proslavi ulaska Hrvatske u Schengen i eurozonu. Ili da vidimo kako hrvatski dužnosnici dok su u posjetu Bruxellesu na ulici, dok im se majoneza prelijeva preko kuta usana, jedu sendviče jer se u restoranima ne mogu nahraniti. Uslast!

Četvrtak 5. siječnja: Što bi zapravo bili 'povijesni događaji' za hrvatsku sirotinju

Najmanja plaća, tzv. minimalac, ove će godine u Hrvatskoj biti 560 eura – toliko će primati oko 35.000 zaposlenih u svim djelatnostima, ili 105.000 ako se računaju i oni koji će zarađivati tek nešto više od najslabije plaćenih. Usporedbe radi, to je gotovo upola manje nego u Sloveniji, a minimalac u Austriji, Njemačkoj, Irskoj... trostruko je veći. I dok se, dakle, u Europi uglavnom može pristojno živjeti s najmanjom plaćom, u Hrvatskoj se mora štedjeti na onom što je za ljude najvažnije – na hrani, na brizi za djecu, na zdravlju..., a podosta mladića i djevojaka zbog siromaštva i ne pomišlja na "avanturu" koja održava naciju – na ženidbu ili udaju. Uz to, stotine tisuća umirovljenika ima mirovinu od minimalca upola manju. Što bi onda bio "povijesni događaj" za hrvatsku sirotinju? Bio bi kad bi se najmanje plaće i najmanje mirovine nekim čudom dvostruko povećale, ali kako se to neće dogoditi, "povijesni događaji" za hrvatsku vlast, nametnuti javnosti, jesu njezini europski "uspjesi" – Schengen, euro, "veliki ugled Hrvatske u Europi i svijetu", paradiranje političkog vrha s moćnicima EU, itd. Svi ti "povijesni uspjesi" za sirotinjsku Hrvatsku ne vrijede pišljiva boba.

Petak 6. siječnja: Osam i pol milijuna eura, ma to nije ni milodar za Međugorje

I za kraj malo tragom naslova. "Nakon seksa osjećate se tužno? Stručnjakinja otkrila zašto i kako to promijeniti". Dajem "stručni" savjet – prestanite kao i ja, zašto biste tugovali!? "Krešimir Sever: Građani su silno ozlojeđeni, ovo je strašan udar i bezobrazluk prema svima!" Vječni sindikalni šef zacijelo nije "ozlojeđen", on "strašne udare" nikad ne osjeti. "Dinamov dužnosnik tvrdi: Čak 8,5 milijuna eura nestalo je na transferima More i Ante Ćorića". Ma što je to, nije ni za milodar u Međugorju! "Nova karijera nekad najpopularnijeg Plenkovićevog ministra..." Zar nije u zatvoru!? "Kako u Hrvatskoj biti sretan". Vrlo lako – sretna nova godina! "Ronaldo: U Europi je moj posao završen, osvojio sam sve, ali ovo nije kraj moje karijere." Treba mu još stotinjak milijuna eura. "Dobre vijesti za sve Hrvate, evo kada se mogu najlakše dobiti produženi vikendi u 2023." Broj neradnika produžen na "sve Hrvate". "Novi udar na kraljevsku obitelj? Princ Harry otkrit će nepoznate detalje o smrti Diane, ali i obiteljskim odnosima". Kad princ nema šansu za krunu! "Ruski i srpski mediji napali Lovrena: Pišu da je potjeran iz Rusije zbog ustaških pjesama". A pjevaju li ih Rusi u Ukrajini?