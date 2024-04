19, April, 2024, Pester -In Pester, the final of the Joint tactical exercise with combat shooting "Vihor 2024" was held, in which more than 2,000 members of the Serbian Army and about 350 military equipment participated. Milorad Dodik, Aleksandar Vucic. Photo: A.K./ATAImages 19, april, 2024, Pester - U holu Narodne skupstine konferenciju za medija odrzali su narodni poslanici iz Poslanicke grupe Ekoloski ustanak, a tema konferencije su bili izbori 2.6.2024. godine. Photo: A.K./ATAImages Photo: A.K./ATAImages/PIXSELL

Foto: A.K.